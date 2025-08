‚Nejikoničtější kulturní postava v historii naší země.‘ Dua Lipa získala kosovské občanství, celkem už má tři

Devětadvacetiletá zpěvačka se narodila v Londýně kosovsko-albánským rodičům a v kosovské metropoli Prištině krátce žila od svých 11 let, kdy se její rodiče do Kosova vrátili poté, co země získala nezávislost.

Po získání kosovského občanství Dua Lipa uvedla, že má „pocit, jako by se mé dvě stránky staly jednou". „Miluji tuto zemi a znamená to pro mě a mou rodinu tolik,“ doplnila pak v prohlášení.

Prezidentka Osmaniová řekla, že to byla čest udělit občanství zpěvačce, kterou považuje za jednu z „nejikoničtějších kulturních postav v historii naší země“. „Naše vděčnost je bezmezná za vše, co Dua pro Kosovo udělala a stále dělá,“ uvedla pak na síti X.

Dua Lipa, která má nově britské, albánské i kosovské občanství, je teď v Kosovu na třídenním festivalu Sunny Hill. V minulosti opakovaně mluvila o své lásce k této balkánské zemi a mimo jiné tam založila charitu zaměřenou na pomoc ohroženým komunitám.