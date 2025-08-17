Nejlepší pizzu a těstoviny v Jordánsku dělají iráčtí uprchlíci. Učí se totiž u italského misionáře
V jordánské metropoli Ammánu je jedna příjemná zahradní restaurace. Jmenuje se Már Jóhaná, což arabsky znamená svatý Jan. Svatý by ale měl být spíš Abúná Mário, původem Ital z Toskánska, který ve své restauraci učí vařit špičkovou italskou kuchyni irácké uprchlíky. Na italské speciality z rukou mladých iráckých kuchařů se schází gurmáni z celého Ammánu.
„Mým cílem je, aby po útěku z Iráku měli nějakou smysluplnou činnost. Všichni jsou uprchlíci. A takhle jim dám důvod ráno vstát, naučit se kvalitní práci a něco si vydělat,“ říká Abúná Mário, jehož jméno arabsky znamená otec Mario. Je totiž katolický misionář. V jeho kuchyni právě kmitá asi deset mladíků.
„Už se tu učím vařit rok a půl. Všichni jsme křesťané z Iráku. Já jsem v Jordánsku od roku 2017. Irák není stabilní, pro křesťany tam není dobře. Moje žena, také irácká křesťanka, tu vaří ráno,“ svěřuje se Mílád a vytahuje z pece voňavou pizzu.
Jeho městečko Karakóš v Iráku jsem navštívil zhruba v době, kdy ho Mílád opustil. „Vrátili jsme se domů, když se stáhl Islámský stát. Domy byly vypálené, všechno rozbořené. Říkali jsme si, že když to všechno znovu postavíme, oni pak přijdou znovu. Tak jsme se rozhodli odejít,“ vypráví.
Příprava na nový život
Chef Nádir dělá na pánvi gnocchi s pestem. Krásně to vypadá, krásně to voní. Ubírá plyn na hořáku a jde servírovat. „Pesto dělám sám, z bazalky, oříšků, mandlí, olivového oleje a parmezánu,“ přibližuje.
Nádir není na rozdíl od jiných v branži žádný nováček: „Italskou kuchyni jsem se naučil od Abúná Maria, ale v Iráku jsem vařil už od roku 2004, třeba v hotelu Sheraton v Erbílu. Pak přišel Islámský stát, a tak jsem utekl.“
Jeho kolega teď do kuchyně přináší talíř čerstvých bylinek ze zahrádky. Skoro všichni tihle mladí křesťané z Iráku se tu připravují na budoucnost někde daleko od Blízkého východu.
„Těstoviny už umím perfektně, ještě se musím naučit péct kulatou pizzu. Chtěl bych odjet do Austrálie a tam si otevřít restauraci, hlavně s italskými jídly. Snad se to podaří,“ doufá Nádir.
Domácí a soběstačná gastronomie
Kuchyň v restauraci je profesionálně rozdělená na část, kde se dělá pizza, v další části připravují pouze těstoviny, a na třetí straně se dělá maso. Kluci krásně zdobí talíře se steakem, přidávají grilovanou cuketu, mrkev, brokolici nebo třeba šťávu se žampiony a rozmarýnem.
Ve vedlejší místnosti dělají dva kluci zmrzlinu – samozřejmě italské gelatto. Pistáciové, to je prý nejlepší! Abúná Mario občas přiveze italské profesionální kuchaře, aby výuku ještě pozvedli.
„Snažíme se tu dělat domácí jídlo. Na ten projekt se tak nabalují další. Vyrábíme si vlastní těstoviny. Nedaleko Ammánu máme farmu, kde si děláme italské sýry, šest druhů – peccorino, ricottu a další. Je to v malé vesnici uprostřed pouště,“ popisuje.
„Chceme být soběstační. Češi nám v tom pomohli, darovali nám solární panely,“ dodává Abúná Mário.
Nejistá budoucnost arabských křesťanů
Ptám se, jestli mu není líto, že vlastně pomáhá křesťanům tuhle část světa opouštět.
„Žiju na Blízkém východě už dvacet let. Bohužel mám pocit, že je to celé nějaký projekt, jak zbavit region křesťanů,“ přitakává. „My se je snažíme podporovat. Věříme, že arabští křesťané jsou mostem mezi Západem a Východem.“ říká Abúná Mario.
V jejich skvělé restauraci Már Johanna se mladí iráčtí křesťané podporují jedna radost!