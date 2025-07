Nejméně tři lidé zemřeli po výbuchu ve výcvikovém středisku šerifa v Los Angeles

Místní představitelé však úmrtí dosud nepotvrdili, upozornila agentura Reuters. Ministryně spravedlnosti Pam Bondiová uvedla, že šlo pravděpodobně o tragickou nehodu, při níž zemřeli tři lidé.

Mluvčí losangeleského šerifa agentuře Reuters potvrdil, že ve výcvikovém středisku Biscailuz Center Academy ve východním Los Angeles nastal výbuch. Příčina exploze je předmětem vyšetřování a jeho úřad zatím není schopen potvrdit počet případných obětí, dodal.

List Los Angeles Times s odvoláním na nejmenované zdroje na svém webu napsal, že v okamžiku výbuchu, k němuž došlo před 7:30 tamního času (16:30 SELČ), pyrotechnici přenášeli výbušniny.

Bondiová na síti X uvedla, že hovořila s kalifornským státním zástupcem „o tom, co vypadá jako strašlivá nehoda, při níž zemřeli nejméně tři lidé ve výcvikovém středisku orgánů činných v trestním řízení v Los Angeles“. Dodala, že na místě pracují federální agenti, kteří se snaží zjistit více.

