‚Nejmodernější zázemí, které člověk může dostat.‘ Americká armádní škola, na které studují i Češi

Jsme ve městě Carlisle v Pensylvánii, kde se nachází velký moderní kampus United States Army War College.

„Je to v loňském roce otevřená, nová hlavní budova školy. My jsme první studenti, kteří do této budovy chodí. Jsme takový v podstatě pokusný ročník,“ popisuje podplukovník Josef Daňhel.

„Jak se můžete podívat, je to všechno prosklené. Zjistili, že přírodní světlo možná má nějaký pozitivní vliv i na studenty,“ myslí si.

„Je to krásná dominantní budova plná moderní techniky. Každá třída má velkou řadu různých obrazovek a interaktivních tabulí. Všechny třídy se můžou mezi sebou spojit různými kamerami, videokonferencemi, takže je to skutečně podle mě to nejmodernější zázemí, které člověk v současné době může dostat,“ říká dále Daňhel.

„Je úplně neskutečné, jak americká armáda dbá na rozvoj svých důstojníků. Nedbají jenom na školní osnovy, ale i na to, aby prostředí samotné bylo adekvátní úrovni vzdělání,“ pochvaluje si.

Ve škole je i laboratoř budoucnosti - pro využití robotů a umělé inteligence. Pojízdný robot může být nejen průvodcem po budově školy, ale je i schopen za svým pánem vozit učební pomůcky, nebo jako dron monitorovat situaci nad sledovanou oblastí.

Kevin Boyce vede semináře nastupujících technologií. V příštím školním roce se otevře kurz aplikované robotiky, kde se studenti budou učit nejen jak s moderními technologiemi zacházet, ale třeba i to jak si ze součástek sestavit dron.

Mezinárodní obsazení tříd

První studenti z východních partnerských zemí přišli na tuto školu z bývalého Československa v roce 1991. Armáda České republiky vyslala do Carlisle prvního studenta ve školním roce 1994/95.

Podle zástupce ředitele pro mezinárodní spolupráci plukovníka Briana Hendersona je největším přínosem mezinárodního obsazení tříd posílení partnerství mezi spřátelenými armádami a také to, že vojáci mohou sdílet, jak se každé země dotkýkají konkrétní strategická rozhodnutí či jak se vyhodnocují. A pro americké ozbrojené síly je to naopak cesta k lepšímu pochopení postojů a kroků spojenců.

Jako velmi přínosné vidí studium i letošní absolvent Army War College Josef Daňhel. „Na co tady byl kladený největší důraz, a to je skutečně důležité, je kritické myšlení. Já bych to možná přirovnal k tomu, jak si lidé představují americké vojáky: jako nadrilované a nabušené, tak podobně to tu mají nastavené pro své budoucí vysoce postavené velitele,“ popisuje.

„Skutečně je tady každodenní studium dril. Posuzování informací, z jakého jsou zdroje, pokusit se přemýšlet z pohledu partnera, aliančního kolegy, z pohledu nepřítele. Tady v tom si myslím, že mě to velmi obohatilo,“ zhodnotil své roční studium český podplukovník, který své znalosti využije hlavně při kyberobraně Česka.