‚Nejsi vítán.‘ Americký viceprezident Vance čelí protestům během dovolené na anglickém venkově

Pracovní dovolená amerického viceprezidenta J.D. Vance v Británii vyvolala v úterý odmítavou reakci některých místních obyvatel. Ti se shromáždili, aby vyjádřili nesouhlas s jeho politikou i s rozruchem, který návštěva přinesla do jinak klidného koutu anglického venkova, píše agentura Reuters.

Pracovní dovolená amerického viceprezidenta J.D. Vance v Británii vyvolala v úterý odmítavou reakci některých místních obyvatel | Foto: Annabelle Gordon | Zdroj: Reuters

Desítky aktivistů a obyvatel v úterý podle agentury AFP demonstrovaly proti přítomnosti amerického viceprezidenta ve venkovské oblasti jihozápadní Anglie, kde J.D. Vance tráví dovolenou se svou rodinou.

Válka na Ukrajině podle viceprezidenta USA Vance neskončí brzy. ‚Nikam to nevede,‘ poznamenal

Ve městě Charlbury v regionu Cotswolds se sešlo asi 60 lidí, kteří drželi transparenty s nápisy „Jdi domů!“, „Nejsi vítán“ nebo „Vypadni!“.

Na obvykle klidných silnicích vedoucích do nedaleké vesnice, kde je viceprezident ubytovaný, se v posledních dnech pohybovala britská policie a americké bezpečnostní služby.

„Lidé z Cotswolds jsou tu dnes proto, aby J.D. Vanceovi řekli, že není vítán,“ řekl agentuře AFP na shromáždění Jake Atkinson z uskupení Stop Trump UK, které se snaží zabránit státní návštěvě prezidenta Donalda Trumpa ve Spojeném království.

Dříve během dne projížděla klikatými uličkami města černá dodávka s podobiznou viceprezidenta, která byla upravená tak, aby vypadal plešatý a nafouklý, popisuje agentura AFP.

Vance během svého pobytu v Británii spojil práci s odpočinkem. Nejprve pobýval u britského ministra zahraničí Davida Lammyho na panství Chevening v Kentu, kde po rybaření uspořádali formální diplomatickou schůzku, a poté se přesunul do vesničky Dean v Oxfordshire v malebném regionu Cotswolds, píše Reuters.

