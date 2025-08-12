‚Nejsi vítán.‘ Americký viceprezident Vance čelí protestům během dovolené na anglickém venkově
Pracovní dovolená amerického viceprezidenta J.D. Vance v Británii vyvolala v úterý odmítavou reakci některých místních obyvatel. Ti se shromáždili, aby vyjádřili nesouhlas s jeho politikou i s rozruchem, který návštěva přinesla do jinak klidného koutu anglického venkova, píše agentura Reuters.
Desítky aktivistů a obyvatel v úterý podle agentury AFP demonstrovaly proti přítomnosti amerického viceprezidenta ve venkovské oblasti jihozápadní Anglie, kde J.D. Vance tráví dovolenou se svou rodinou.
Ve městě Charlbury v regionu Cotswolds se sešlo asi 60 lidí, kteří drželi transparenty s nápisy „Jdi domů!“, „Nejsi vítán“ nebo „Vypadni!“.
Na obvykle klidných silnicích vedoucích do nedaleké vesnice, kde je viceprezident ubytovaný, se v posledních dnech pohybovala britská policie a americké bezpečnostní služby.
„Lidé z Cotswolds jsou tu dnes proto, aby J.D. Vanceovi řekli, že není vítán,“ řekl agentuře AFP na shromáždění Jake Atkinson z uskupení Stop Trump UK, které se snaží zabránit státní návštěvě prezidenta Donalda Trumpa ve Spojeném království.
Dříve během dne projížděla klikatými uličkami města černá dodávka s podobiznou viceprezidenta, která byla upravená tak, aby vypadal plešatý a nafouklý, popisuje agentura AFP.
Vance během svého pobytu v Británii spojil práci s odpočinkem. Nejprve pobýval u britského ministra zahraničí Davida Lammyho na panství Chevening v Kentu, kde po rybaření uspořádali formální diplomatickou schůzku, a poté se přesunul do vesničky Dean v Oxfordshire v malebném regionu Cotswolds, píše Reuters.