‚Nejstarší squatterky‘. Tři jeptišky z Rakouska opustily domov důchodců a vrátily se do svého kláštera

Tři jeptišky u Salcburku odmítly strávit stáří v domově důchodců a vrátily se do svého bývalého kláštera. Rakouská média jim říkají „nejstarší squatterky“. Ony tvrdí, že chtějí dožít tam, kde učily a žily. Z domova pro seniory jsou už oficiálně odhlášeny. Potvrdil to jak klášter Reichersberg, tak i jejich podporovatelé. Ti chtějí třem dámám pomoct se do kláštera zas oficiálně přestěhovat. Potřebují k tomu ale souhlas probošta.

Augustiniánské sestry Bernadette, Regina a Rita – všem je přes 80 let – se prý necítily v domově důchodců šťastné. Chtěly zpátky do kláštera Goldenstein, kde strávily většinu života jako učitelky a vychovatelky.

A tak jim pomohly bývalé žákyně. Zajistily stěhováky, přivezly jejich věci a sehnaly dokonce i zámečníka, který je do kláštera pustil. V podstatě se do něj vloupaly, ale jako porušení zákona to nevnímají.

„To, co děláme, není zločin. Máme na to právo. Něco nám slibovali, a nakonec se ukázalo, že to byly jen prázdné řeči,“ říká sestra Bernadette.

Jednou z pomocnic byla i Christina Wirtenbergerová, podle které se všichni pokoušeli situaci nejprve vyřešit legálně. „Máme v ruce smlouvu o převodu, která jim přiznává doživotní právo v klášteře bydlet. Pokud tedy – jak vždy zdůrazňuje prelát Grasl – nedojde k zanedbání nebo převzetí třetími stranami,“ cituje Wirtenbergerová.

A to je i důvod, který uvádí představený řádu Markus Grasl, který Goldestein získal. Nikdo podle něj jeptišky vyhnat nechtěl. Šlo o jejich zdraví a dobro.

Tvrdí, že klášter už pro ně nebyl vhodné místo pro život – nefungovala tam elektřina ani voda, během jejich nepřítomnosti byl dokonce odmontovaný starý schodišťový výtah a dvě z jeptišek jsou odkázané na chodítko.

Život po návratu do kláštera

I přes to se jim zpátky v klášteře údajně žije velmi dobře. Hlavně díky podpoře místních. V prvních dnech neměly funkční elektřinu ani vodu, ale sousedé jim vše pomohli zprovoznit.

Z místních restaurací jim nosí obědy, bývalé žákyně jim pomáhají s nákupy, někdo další obstará dřevo a tak dále.

Na jejich straně je i salcburský místostarosta Kay Michael Dankl, který jim slíbil finanční příspěvek z fondu, do kterého dávají část svých platů politici. Odhodlanost tří jeptišek zkrátka zaujala všechny.

Jestli se spor brzy vyřeší, v této chvíli není možné odhadnout. Vedení řádu stále trvá na tom, že pobyt v domově důchodců je pro sestry jediná bezpečná možnost. Ony kolem sebe ale mají silnou podporu a do domova pro seniory se už vrátit nechystají.

Navíc existuje i výše zmíněná smlouva o převodu kláštera, ve které v podmínkách stojí, že pokud to jde, mohou v něm dožít. Jestli se brzy najde řešení, nebo jeptišky čeká dlouhý „boj o Goldstein“, ukážou až další týdny a měsíce.

Bára Vránová, fso

