‚Největší comeback historie.‘ Světoví lídři reagují na výsledky amerických voleb

Hlavy států napříč světem blahopřejí Donaldu Trumpovi k vítězství v amerických prezidentských volbách. Gratulace posílá ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, izraelský premiér Benjamin Netanjahu nebo lídr Francie Emmanuel Macron. Od budoucího prezidenta si slibují pevnější vazby s jejich zeměmi a rozvoj vzájemné spolupráce. Washington 10:15 6. 11. 2024 (Aktualizováno: 10:57 6. 11. 2024) Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se těší na silné Spojené státy pod Trumpovým rozhodným vedením | Foto: Ebrahim Noroozi | Zdroj: Reuters

Světoví lídři zasílají gratulace na Floridu, kde republikán Donald Trump slaví pravděpodobný zisk druhého mandátu v Bílém domě.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se těší na silné Spojené státy pod Trumpovým rozhodným vedením. „Vážím si závazku prezidenta Trumpa pro strategii ‚Mír skrze sílu‘ v mezinárodních věcech,“ napsal Zelenskyj na síti X.

„Vzpomínám na naši skvělou schůzku, kdy jsme detailně probírali ukrajinsko-americké strategické spojenectví, plán pro vítězství a způsoby, jak ukončit ruskou agresi,“ pokračoval ukrajinský prezident. Dodal, že se těší, až bude Trumpovi moci pogratulovat osobně.

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory!



I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2024

Premiér Izraele Benjamin Netanjahu nazval vítězství Trumpa „největším comebackem historie“. Věří, že Trumpův návrat nabízí nový začátek pro Ameriku a důležité stvrzení aliance mezi Izraelem a Spojenými státy.

Dear Donald and Melania Trump,



Congratulations on history’s greatest comeback!



Your historic return to the White House offers a new beginning for America and a powerful recommitment to the great alliance between Israel and America.



This is a huge victory!



In true friendship,… pic.twitter.com/B54NSo2BMA — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) November 6, 2024

Slovenský prezident Peter Pellegrini blahopřál Donaldu Trumpovi ke zvolení americkým prezidentem a vyjádřil přesvědčení o pozitivním pokračování vztahů mezi USA, Slovenskem a Evropou.

„Potvrzuji, že Slovensko zůstává spolehlivým a zodpovědným spojencem v Severoatlantické alianci, věřím v pokračování naší spolupráce a věřím, že vztahy mezi USA a Slovenskem, jakož i celou Evropou, se budou nadále rozvíjet pozitivním směrem,“ uvedl na sítí X Pellegrini.

My congratulations to @realDonaldTrump. I wish you and the American people all the success.#Slovakia remains to be a strong and reliable Ally on #NATO’s tested Eastern Flank living up to our shared commitments. I sincerely wish for a continuation of our good cooperation.… — Peter Pellegrini (@PellegriniP_) November 6, 2024

Emmanuel Macron, který do funkce stejně jako Trump nastoupil v roce 2017, vyjádřil záměr o pokračování spolupráce z předchozího volebního období. Jako cíl vzájemné kooperace označil mír a prosperitu. Podobné přání vyslal i britský premiér Keir Starmer, který s Trumpem chce pracovat na bezpečnosti, inovacích a technologiích.

Congratulations, President @realDonaldTrump. Ready to work together as we did for four years. With your convictions and mine. With respect and ambition. For more peace and prosperity. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2024

Německý kancléř Olaf Scholz na síti X napsal, že spolupráce Německa a Spojených států je úspěšná a bude pokračovat. Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková předtím uvedla, že se Evropa bude muset vzhledem k výsledku voleb zaměřit na investice do své bezpečnosti.

Ich gratuliere @realDonaldTrump zur Wahl zum US-Präsidenten. Gemeinsam arbeiten Deutschland und die USA seit langem erfolgreich zusammen, um Wohlstand und Freiheit auf beiden Seiten des Atlantiks zu fördern. Das werden wir zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger fortsetzen. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) November 6, 2024

Polský prezident Andrzej Duda reagoval jednoduchou zprávou: „Gratuluji, pane prezidente Donalde Trumpe! Dokázal jste to!“ Podle polského ministra zahraničí Radoslawa Sikorskiho musí Evropa naléhavě převzít více odpovědnosti za svou bezpečnost.

Congratulations, Mr. President @realDonaldTrump! You made it happen! 👏👏👏🇵🇱🤝🇺🇸 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) November 6, 2024

Z Bruselu postupně gratulují čelní představitelé institucí Evropské unie. Na sociálních sítítch blahopřáli šéfka Evropské komise i předseda Evropské rady. Podle Ursuly von der Leyenové jsou Evropská unie a USA víc než jen spojenci. Charles Michel zmínil, že se EU těší na pokračování konstruktivní spolupráce.

I warmly congratulate Donald J. Trump.



The EU and the US are more than just allies.



We are bound by a true partnership between our people, uniting 800 million citizens.



So let's work together on a strong transatlantic agenda that keeps delivering for them. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 6, 2024

„Dobré ráno Maďarsko,“ začal gratulaci maďarský premiér Viktor Orbán. „Jsme na cestě ke krásnému vítězství. Máme to v kapse,“ napsal ve středu ráno na facebook. Právě Orbán je jedním z nejbližších evropských spojenců Trumpa. Web The Guardian upozorňuje na to, že by nově zvoleného prezidenta mohl pozvat na čtvrteční summit Evropského politického společenství.

Blahopřání zaslal i nový generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte. Na síti X napsal, že se těší na opětovnou spolupráci s ním „při prosazování míru“. Rutte i Trump se znají již z dřívějších let, kdy byl nynější šéf NATO nizozemským premiérem.

I just congratulated @realDonaldTrump on his election as President of the United States. His leadership will again be key to keeping our Alliance strong. I look forward to working with him again to advance peace through strength through #NATO. — Mark Rutte (@SecGenNATO) November 6, 2024

Indický premiér Nárendra Módí vyzval ke společné podpoře světové stability, uvedly zahraniční agentury. „Srdečně vám blahopřeji, příteli, k vašemu historickému volebnímu vítězství. Těším se na obnovení naší spolupráce s cílem dále posílit komplexní globální a strategické partnerství mezi Indií a USA,“ uvedl na X.

Heartiest congratulations my friend @realDonaldTrump on your historic election victory. As you build on the successes of your previous term, I look forward to renewing our collaboration to further strengthen the India-US Comprehensive Global and Strategic Partnership. Together,… pic.twitter.com/u5hKPeJ3SY — Narendra Modi (@narendramodi) November 6, 2024

„Věřím, že v této nové éře bude věnováno více úsilí vytvoření spravedlivějšího světa,“ prohlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, kterého citovala agentura Reuters. Na návštěvě Spojených států v září řekl, že „bez ohledu na to, kdo bude zvolen novým prezidentem, náš názor na Spojené státy a náš dialog na nejvyšší úrovni se nezmění.“ Dodal také, že Turecko je jedním z nejsilnějších spojenců NATO.

Mluvčí íránské vlády Fáteme Mohádžeráníová v reakci na pravděpodobné vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách uvedla, že do výsledků voleb ve Spojených státech Teheránu nic není a nijak neovlivní životy lidí, informovala agentura Reuters.