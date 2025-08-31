,Největší mise solidarity.‘ Aktivisté v čele s Gretou opět míří do Gazy, součástí budou desítky lodí

V neděli začne další pokus aktivistů dostat se po moři do Pásma Gazy a otevřít tak humanitární koridor. Flotila zatím neznámé velikosti vypluje z Barcelony, později se k ní přidají další desítky malých lodí. Na palubě je po červnovém neúspěšném pokusu opět švédská aktivistka Greta Thunberg.

Švédská aktivistka Greta Thunberg | Foto: Eva Manez | Zdroj: Reuters

Cílem flotily s názvem Global Sumud Flotilla je „prolomit nelegální blokádu Gazy“, otevřít humanitární koridor do oblasti a zastavit genocidu Palestinců, píše britský deník The Guardian.

Kromě lodí, které v neděli vyplují z Barcelony, doplní flotilu i desítky dalších, které se přidají 4. září z přístavu v Tunisku nebo jinde ze Středomoří.

„Půjde o největší misi solidarity v historii s více lidmi a více loděmi než ve všech předchozích pokusech dohromady,“ uvedl brazilský aktivista Thiago Ávila.

Na palubě několika menších lodí budou aktivisté z několik zemí, včetně Švédky Grety Thunberg, humanitární pracovníci i evropští zákonodárci. Mezi nimi bude bývalá starostka Barcelony Ada Colau nebo portugalská zákonodárkyně Mariana Mortágua. „Rozumíme tomu, že jde legální misi pod mezinárodním právem,“ uvedla politička.

Jejich plavbu doplní i protesty ve 44 zemích.

Poslední dva pokusy dostat se po moři do Pásma Gazy Izrael, který vyhlásil blokádu oblasti po moři, souši i ve vzduchu, zablokoval.

Situace v Gaze se ale v posledních týdnech zhoršila. Izrael opět blokuje humanitární pomoc a až půl milionu lidí čelí katastrofálním podmínkám, uvedla OSN. Vyhlásila proto v oblasti stav hladomoru, připomíná France24.

Civilisté v Pásmu Gazy čelí další smrtící eskalaci a izraelské dobývání města Gaza bude mít devastující následky, prohlásil dnes generální tajemník OSN António Guterres na tiskové konferenci.

Statisíce obyvatel jsou podle generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese vyčerpaní a traumatizovaní, dění v regionu označil za „katalog hororů“.

Uvedl, že humanitární úsilí pod vedením OSN v palestinské enklávě je blokováno, zdržováno a odmítáno, a že smrt lidí hladem je „výsledkem vědomých rozhodnutí, která odporují základním principům lidskosti“. Volá proto po vyvození odpovědnosti.

