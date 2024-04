‚Největší posílení obrany za poslední generaci.‘ Británie uvede zbrojní průmysl do válečného režimu

Britská vláda uvede zbrojní průmysl do válečného režimu, řekl dnes britský premiér Rishi Sunak při návštěvě Varšavy na tiskové konferenci s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Jensem Stoltenbergem. Sunak také oznámil, že Británie do roku 2030 zvýší výdaje na obranu na nejméně 2,5 procenta HDP ze současných asi 2,3 procenta HDP. Varšava 17:34 23. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rishi Sunak, Donaldd Tusk a Jens Stoltenberg při setkání ve Varšavě | Foto: Aleksandra Szmigiel | Zdroj: Reuters

Británii podle Sunaka čeká „největší posílení obrany za poslední generaci“ a podle plánů britské vlády by země měla mít největší vojenskou sílu v Evropě a po Spojených státech druhou největší v Severoatlantické alianci.

Jak už dříve oznámil Sunakův úřad, Británie poskytne Ukrajině na obranu před ruskou agresí dosud největší balík vojenské pomoci v hodnotě 500 milionů liber (14,7 miliardy korun). Bude obsahovat například skoro čtyři miliony kusů munice, 400 vozidel, 60 lodí nebo rakety dlouhého doletu Storm Shadow.

Sunak upozornil, že případné vítězství Ruska ve válce na Ukrajině by ruského prezidenta Vladimira Putina povzbudilo. „Nezastaví se na Ukrajině ... Touží, i když na to ještě nemá kapacitu, zaútočit na další evropské země, potenciálně včetně spojenců z NATO, které bychom měli povinnost bránit, tak jako oni mají povinnost bránit nás,“ řekl Sunak. Na cestě do Polska ho doprovodil ministr financí Jeremy Hunt a šéf resortu obrany Grant Shapps. Později se Sunak sejde s polským premiérem Donaldem Tuskem.

„Investice do Ukrajiny je investicí do naší bezpečnosti,“ zdůraznil Sunak.

„Realitou je, že mít agresivního souseda s sebou nese náklady a my máme velmi agresivního souseda,“ řekl šéf NATO Stoltenberg o Rusku. Pochválil Británii za její plán zvýšit výdaje na obranu. Jde podle něho také o to, ukázat Spojeným státům, že evropské země se na nákladech podílejí.

Členské země NATO mají na obranu vydávat dvě procenta HDP ročně. Česko loni na tento účel vyčlenilo 1,5 procenta HDP. Poslanecká sněmovna ale před rokem schválila zákon, podle kterého bude Česko vynakládat každoročně nejméně dvě procenta HDP na obranu.