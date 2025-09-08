Největší protest posledních dvou let. Kvůli stávce v londýnském metru přesunuli koncert i Coldplay
Stávka zaměstnanců v pondělí ochromila provoz většiny linek londýnského metra, což zkomplikovalo pohyb po britské metropoli desítkám tisíc místních obyvatel i turistů. Kvůli protestům, které v různém rozsahu potrvají celý pracovní týden, si stěžují na ztráty podnikatelé, někteří hudebníci včetně skupiny Coldplay zase odkládají své koncerty plánované na tento týden, uvedla BBC. Podle agentury AFP jde o největší protest za více než dva roky.
Do stávky za vyšší platy a kratší pracovní dobu vstoupili strojvůdci, dispečeři a techničtí pracovníci podzemní dráhy. „Nechtějí žádnou astronomickou sumu, ale únava a extrémní rotace směn jsou vážné problémy ovlivňující zdraví a životní situaci našich členů,“ uvedl pro agenturu Reuters šéf odborové organizace RMT Eddie Dempsey.
Odboráři chtějí dojednat 32hodinový pracovní týden a vyšší nárůst platů, než je 3,4 procenta navrhovaných společností Transport for London (TfL). Stávkující pracovníci metra vzkazovali přes média Londýňanům, že velmi litují způsobených komplikací, ale nevidí jinou možnost. Řada cestujících měla však opačný názor.
„To bychom chtěli všichni, ne? Podle mě je to trochu nerealistické. Země je v dost špatném stavu a všichni musíme společně zabrat, ne stávkovat,“ řekla BBC k požadavkům odborářů pracovnice ve zdravotnictví Rachel Edwardsová, které kvůli stávce trvala cesta do práce o desítky minut déle než obvykle.
Také někteří komentátoři britských médií označují požadavky za nerealistické a situaci vidí jako obtížně vyřešitelnou. Lidé stáli dlouhé fronty na přeplněné a zpožděné autobusy či taxíky, řada z nich se vydala na kolech nebo pěšky, čemuž naštěstí pro ně přálo slunečné počasí.
Miliardové ztráty
Londýnské firmy začínají přicházet s odhady ztrát, které jim stávka způsobí. Například asociace provozovatelů zábavních podniků jako jsou kluby, bary či restaurace vyčíslila očekávané ztráty na 150 milionů liber (4,2 miliardy korun).
Skupina Coldplay na pátek přesunula koncert ve Wembley plánovaný původně na pondělí kvůli obavám, že se na vystoupení všichni návštěvníci nedostanou. Ke stejnému kroku přistoupil americký raper Post Malone, který měl v pondělí vystoupit na stadionu klubu Tottenham Hotspur.