Největší soukromou zoo Vantaru zprostili v Indii obvinění z ‚nekalého jednání‘. Zvířata tam vozil i Čech
Pořízení zvířat do rozsáhlé soukromé zoo Vantara v Indii bylo v souladu se všemi zákony. K takovému závěru dospěl zvláštní vyšetřovací tým jmenovaný indickým nejvyšším soudem, informuje server britské BBC. Zoo vlastní miliardářská rodina Ambaniových. Tisíce zvířat do Vantary dovezl také český chovatel a obchodník Jindřich Blahož, o čemž už v červnu informoval Radiožurnál a server iROZHLAS.cz.
Soud zřídil vyšetřovací tým minulý měsíc, aby prověřil obvinění, že zvířata byla do největší soukromé zoo světa získávána nelegálně a bylo s nimi špatně zacházeno. V pondělí uvedl, že v provozování zoo „neshledal žádné nekalé jednání“, píše BBC.
Nejvyšší soud už dříve také avizoval, že obvinění se jeví jako nepodložená, ale nařídil vyšetřování poté, co byly místně příslušné úřady obviněny z neplnění svých povinností. Vantara podle BBC uvedla, že vyšetřování jasně ukázalo, že „pochybnosti a obvinění... byly neopodstatněné“.
Největší zoo světa
Indické zařízení Vantara není obyčejnou zoologickou zahradou, jaké známe z Česka a střední Evropy, jde o obrovský komplex výběhů a pavilonů, který nechal vybudovat Anant Ambani, syn nejbohatšího muže Asie Mukeshe Ambaniho. Oficiálně ji pojmenoval Greens Zoological Rescue and Rehabilitation Centre (GZRRC).
Letos v březnu ji slavnostně otevřel indický premiér Naréndra Módí, který pak na sociální síti X sdílel snímky ze své návštěvy. Megaprojekt je však uzavřen pro veřejnost a dlouhodobě čelí kritice ze strany ochránců přírody a životního prostředí.
Vantara se rozkládá na ploše zhruba 1416 hektarů, což je asi 2000 fotbalových hřišť. A nachází se ve městě Jamnagar v západním státě Gudžarát, nedaleko ropné rafinerie zmíněného Mukeshe Ambaniho, která je největší na světě.
Podle BBC je domovem 2000 druhů, včetně slonů, tygrů a dalších zvířat. Výroční zpráva společnosti GZRRC mezi lety 2023 a 2024 obsahuje informace, že v soukromé zoo žije přes deset tisíc zvířat, tyto informace jsou už zastaralé. Společná investigativní práce novinářů z německého deníku Süddeutsche Zeitung a venezuelského média Armando Info odhalila, že především ve druhé polovině roku 2024 došlo k obrovským dodávkám zvířat z celého světa.
Z více než třiceti zemí putovalo jen za toto období do indického zařízení 39 tisíc zvířat. Zařízení nyní na svých webových stránkách dokonce uvádí počet 150 tisíc. Tato čísla znamenají, že Vantara je největší chovatelským projektem v historii světa. O zvířata se podle společnosti stará přes dvě stě veterinářů a dva tisíce chovatelů.
Dodávky z Česka
Česko je historicky považováno za chovatelskou kapacitu. A tak se poměrně rychle přidalo k zemím, odkud někteří chovatelé s tímto projektem spolupracují. Vše, jak v červnu zjistil Radiožurnál a server iROZHLAS.cz, probíhá přes chovatele a obchodníka z jižních Čech Jindřicha Blahože.
Dřív zajišťoval pro české zoo přísun potkanů a zeleně na krmení, v posledním roce začaly pod jeho taktovkou přes ruzyňské letiště proudit tisíce zvířat do Indie.
Vše probíhá zcela legálně, české úřady ale upozorňují, že kolem osudu takto vyvezených zvířat panuje řada nejasností. „Otázka, zda skutečně zvířata končí v onom indickém zařízení a jak je s nimi nakládáno, je vzhledem k počtům vyvezených exemplářů namístě,“ uvedla mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká.
Vedle méně chráněných druhů, jako jsou varani, krajty nebo krocani, se v exportních dokumentech začala objevovat i zvířata, která patří k nejpřísněji chráněným exemplářům na světě, tedy kriticky ohroženým. Množství vyvážených zvířat je také úctyhodné.
„Poptávám to víceméně přes známé lidi. Všichni chovatelé spolu spolupracujeme a známe se, takže se dá dopídit, kdo který druh chová, množí. Češi jsou chovatelská velmoc, to, co se u nás množí, se nemnoží jinde na světě,“ popsal Blahož v červnu, jak vše probíhá.
Touha mít všechny druhy zvířat
V Česku splní všechny náležitosti, doloží původ zvířat, že nepochází z volné přírody, získá potřebná povolení a nákladními letadly je posílá do Indie. Přímo ze zařízení mu pak chodí dotazy na konkrétní zvířata.
Indický majitel parku by podle Blahože chtěl všechna zvířata na světě. „Dotazují se na různé druhy a ty se buď seženou, nebo ne. Oni ucelují, doplňují svou kolekci a chtějí ji mít úplnou. Chtějí mít v podstatě všechny druhy zvířat, které jsou,“ vysvětlil obchodník, proč do Indie proudí takové množství exemplářů.
Největší zoologické zahrady v Česku ale zatím s projektem Vantara většinově nespolupracují. Pouze z brněnské zahrady tam odeslali jednoho bizona amerického.
Ředitel královédvorské zoo Přemysl Rabas (senátor za SEN 21) před takovou spoluprací odrazuje. „Předpokládal bych, že se zařízením, které jedná nebo postupuje podivně, by se zahrady sdružené v evropské asociaci neměly spojovat,“ řekl Radiožurnálu.