Největší výpadek za čtvrtstoletí. Po žhářském útoku v Berlíně je přes 13 tisíc domácností bez proudu

Po úterním žhářském útoku v Berlíně zůstává bez proudu 13 700 domácností na jihovýchodě města, plné obnovení dodávek se očekává nejdříve ve čtvrtek večer. Ve středu večer o tom informoval zpravodajský portál Tagesschau, který poznamenal, že nynější výpadek v německé metropoli je největší za poslední čtvrtstoletí.

Opravy poškozeného elektrického stožáru v Berlíně. Kvůli žhářskému útoku na dva elektrické stožáry došlo v jihovýchodní části Berlína k rozsáhlému výpadku proudu. Zpočátku bylo postiženo přibližně 43 000 domácností.

Energetikům se v noci na středu podařilo tisíce odběratelů znovu napojit na distribuční síť, i tak ale bylo ve středu ráno bez elektřiny na 20 000 domácností. Do večera se pak podařilo jejich počet snížit o 6300.

Ty, kteří již elektřinu mají, vyzval provozovatel sítě k co největšímu snížení spotřeby, aby soustava zůstala stabilní a aby bylo možné připojit další odběratele. Pracovníci energetických služeb uvedli, že oprava je velice náročná a rozsáhlá.

Výpadek dolehl i na mnohé domácnosti, kterým sice elektřina zůstala, ale přišly o teplou vodu. Podle televize RBB je takových odběrných míst asi 4500. Důvodem je skutečnost, že incident narušil provoz elektrárny na jihovýchodě města, která vedle elektřiny produkuje i teplo.

Zastavené dodávky elektřiny narušily dopravu, v městské části Treptow-Köpenick částečně nefungují nouzové telefonní linky 110 a 112 a mnohé školy dnes zůstaly uzavřeny.

Vyšetřování se ujalo oddělení berlínské policie, které se zabývá politicky motivovanými trestnými činy. Podle vyšetřovatelů je útok pravděpodobně dílem levicových extremistů.

