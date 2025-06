‚Největší výprava v historii.‘ Sokolové se slétli do Chicaga a chystají vystoupení na Rockovou symfonii

Skoky přes švihadlo, dřepy, kliky v minutovém limitu a vzpor v prkně na výdrž. To byly disciplíny v soutěži Fitness Challenge, ve které si američtí i čeští sokolové vyzkoušeli sílu a pružnost svých těl.

Hlavní náplní posledního dne před samotným sletovým představením byly ale nácviky skladeb a poslední slaďování s americkými skupinami, které se hlavně do skladby Rocková symfonie zapojily. Na ploše ale budou při této skladbě převládat čeští sokolové.

Ti američtí pak budou předvádět lidové tance a prostná cvičení ve skladbě All Sokols. Českou účast na americkém sokolském sletu si pochvaloval také starosta České obce sokolské Martin Chlumský.

„Je to největší výprava Českého sokola do zahraničí v jeho historii. Je nás tady 397 cvičenců ze všech koutů České republiky. Já sám budu cvičit v Rockové symfonii a moc se na to těším, že si to užiju společně s ostatními sestrami a bratry,“ uvedl.

O přestávce byl čas povídat si i se cvičenci.

„Přijeli jsme z Hradce Králové, Orlická župa. Budu tu cvičit Rockovou symfonii,“ představuje se sokolka Stanislava Kudličková.

„Je to tu jiný svět. Překvapilo mě, že tu nebyla žádná květena, my to máme barevnější, hezčí. A strava, no, všechno je tu smažené, na to nejsme zvyklí,“ popisuje paní Kudličková své dojmy z Chicaga.

„My jsme z Jindřichova Hradce, to je Jihočeská župa. Cesta sem byla lehce náročná, ale jinak se nám tady velmi líbí. Jen ta horka... stupňů je tu dost. Jinak Chicago je velmi zajímavé velkoměsto, nejvíc se nám asi líbila jízda lodí, pozorování těch obrovských mrakodrapů, to byl velký zážitek,“ říká sokolka Alexandra Zvonařová

„V Americe je to všechno hrozně velké, je tu hrozně nových věcí, ale celé je to tu oproti Evropě takové zpomalenější. Různé věci by tu šly udělat lehčeji, není to tu úplně dobře vyřešené. Ale je to tady moc hezké, lidé jsou milí, jídlo je dobré, takže paráda,“ pochvaluje si pak trojice sokolů z Turnova. „Lidi jsou komunikativnější, když jdete do obchodu, tak se vás ptají, odkud jste, kdo jste, co tady děláte, jestli běžíte maraton…,“ říkají o americkém prostředí.

Starostou centrální sokolské obce American Sokol je Richard Vachata. Má krásný pickup, Ford, na kterém je česká vlajka a na značce má nápis Illinois Sokol.

Babička pana Vachaty pocházela z Rakovníka, dědeček z Plzně. Otec se už narodil v Americe. Dnes je mu 87 let a stále je aktivním sokolem. Pan Richard je hrdý, že bude moci skladbu, kterou už loni cvičil v Praze, předvést svým spoluobčanům a americkým bratrům a sestrám.