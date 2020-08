Polský nejvyšší soud i přes téměř šest tisíc stížností potvrdil Dudovu výhru v prezidentské volbě

Polský nejvyšší soud v pondělí potvrdil, že nedávné prezidentské volby jsou platné. Otevřel tak k cestu k tomu, aby prezident Andrzej Duda, který v nich svůj post obhájil, složil tento čtvrtek přísahu před oběma komorami parlamentu. Duda je blízkým spojencem vládnoucí národně-konzervativní strany Právo a spravedlnost. Varšava 18:27 3. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Znovu zvolený polský prezident Andrzej Duda | Foto: Hans Lucas | Zdroj: Reuters

Nejvyšší soud dostal přibližně 5800 stížností od voličů i štábu Dudova protikandidáta, varšavského primátora Rafala Trzaskowského. Ten se ohrazoval proti chování veřejnoprávní Polské televize, která podle něho za veřejné peníze připravovala volební materiály Andrzeje Dudy.

Volební tým Trzaskowského poukazoval na to, že členové vlády se zapojili do volební kampaně ve prospěch Dudy. Informoval i o údajných trestných činech provázejících volby, například ničení volebních lístků, uvedl portál onet.pl.

Podle soudců tým Trzaskowského nedodal nutné důkazy týkající se času a míst, kde se údajně takové incidenty staly.

Celkem nejvyšší soud jako oprávněné uznal asi 90 stížností. Důvody, kvůli kterým je lidé podávali, ale podle něho neměly dopad na výsledek hlasování.

Ve druhém kole prezidentských voleb konaném 12. července získal Duda 51,03 procenta hlasů, Trzaskowski 48,97 procenta. Poláci o nové hlavě státu původně měli rozhodovat už v květnu, hlasování bylo odloženo kvůli pandemii covidu-19 i zmatkům ohledně toho, jak se vůbec má uskutečnit. Jeho první kolo bylo 28. června.

Koronavirus v Senátu

Portál wirtualna polska v pondělí napsal, že zatím není jasné, zda se společné schůze obou Senátu i Sejmu, na níž Duda přísahu složí, budou moci zúčastnit všichni zákonodárci. Souvisí to s tím, že u lidoveckého senátora Jana Filipa Libického test v sobotu prokázal nákazu koronavirem.

Ve středu mají být k dispozici výsledky testů politiků a pracovníků Sejmu a Senátu, kteří s Libickým přišli do styku. Vedení Sejmu, v jehož jednacím sále Duda bude slib skládat, uvažuje o tom, že by se slavnosti účastnili jen předsedové parlamentních klubů a ostatní poslanci a senátoři by ji sledovali z jiné místnosti.

Už nyní je ale jasné, že ti, kdo do sálu půjdou, budou muset mít nasazenou roušku a místa, kam si budou sedat, budou vydezinfikovaná.