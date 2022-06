‚Je potřeba se tomu postavit.' V USA protestují zastánci i odpůrci zrušeného práva na potrat

Ve Spojených státech skoro po půl století přestává platit federálně zaručené právo na umělý potrat. Podle očekávání o tom rozhodl většinově konzervativní Nejvyšší soud ve Washingtonu. Znamená to, že podobu potratových zákonů teď mají plně v rukou jednotlivé státy, a desítky z nich jsou připravené potraty zakázat nebo výrazně omezit. Některé už to udělaly. Pro Ameriku to znamená jednu z největších společenských změn za poslední desítky let. Washington 8:30 25. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Před budovou Nejvyššího soudu ve Washingtonu se sešli odpůrci i příznivci práva na potrat | Foto: Michael A. McCoy | Zdroj: Reuters

Nejvyšší soud vydal rozhodnutí přelomové a očekávané. K jeho budově v centru Washingtonu se kvůli tomu v poslední době intenzivně sjížděli zastánci i odpůrci práva na potrat. Angelique patří do druhé skupiny. Protestovat proti potratům přijela až ze západní části Spojených států a pro Český rozhlas řekla, jaká by podle ní měla být Amerika, kde na mnoha místech znovu začnou platit zákazy potratů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Jana Kaliby z protestů po zrušení práva na potrat

„Měla by to být Amerika, co podporuje ženy během všech stádií těhotenství a zároveň chrání život dítěte. Pokud jde o to, jestli by zákazy potratů měly mít nějaké výjimky, tak bych řekla, že rozhodně ne,“ vysvětlila Angelique.

„Pokud si na otázku, jestli interrupce zabíjí lidský život, odpovíme ‚ano‘, tak by žádné výjimky být neměly. Neměla by existovat žádná výjimka, co by umožnila zabíjet lidské životy,“ uvedla odpůrkyně práva na potrat.

The Associated Press

@AP People celebrate outside the U.S. Supreme Court after the high court overturned the landmark Roe v. Wade case with its conservative majority.



Authority to regulate abortion rests with the political branches, not the courts, Justice Samuel Alito wrote. apne.ws/DpDZ44i 254 930

Poté, co před necelými dvěma měsíci unikl dokument, který předesílal, že Nejvyšší soud ústavní ochranu práva na potrat zruší, mobilizoval se druhý tábor. Zastánci práva na potrat podvědomě doufali, že takový verdikt už v Americe nikdy nepadne, ale v posledních týdnech se ho děsili jako blížící se reality.

„Tohle nebude znamenat konec potratů, ale jen konec bezpečných potratů. Budeme mít vyšší úmrtnost žen než kdykoli předtím. Je to něco, o čem jsme si nikdy nemysleli, že se stane. A teď když se to děje, každý o to víc cítí, že je potřeba se tomu postavit a něco s tím dělat,“ myslí si Alexis, která právo na potrat podporuje.

‚Toto rozhodnutí vrací Ameriku o 150 let zpět.‘ Biden označil zrušení práva na potrat za tragický omyl Číst článek

Alexis do hlavního města přijela protestovat z Ohia, kde už mají připravený zákon, co má zakázat umělé potraty od šestého týdne těhotenství. Jak teď budou zastánci práva na potrat reagovat, to moc netuší. Sází na aktivismus a na volby, což pro ni znamená i přesvědčit vlastní příbuzné.

„Pocházím z extrémně konzervativní rodiny a je potřeba o tom mluvit i se staršími příbuznými. O tom, že nejde jen o právo na umělý potrat, ale o práva žen jako celek. Věřím, že i oni změní názor a budou podle toho taky volit, i když o tom nebudou třeba nahlas mluvit,“ vysvětluje Alexis.

„Ale tady nejde jen o potraty. Tímhle se vracíme v čase,“ pokračuje Alexis o rozhodnutí Nejvyššího soudu, který v Americe skoro po padesáti letech zrušil federální záruku práva na interrupce.