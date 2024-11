Několik hodin po začátku příměří hlásí Izrael střelecké incidenty a mrtvé Libanonce

Izrael od ranního začátku příměří s militantním hnutím Hizballáh ohlásil z jihu Libanonu několik incidentů s civilisty a také se členy zmíněného hnutí, kdy po střelbě zahynulo několik lidí. Uvedl to portál The Times of Israel. Izraelská armáda rovněž informovala, že žádné její jednotky se zatím z jižního Libanonu nestáhly. Na odchod mají izraelští vojáci 60 dní, jak uvádí přijatá dohoda o příměří. Tel Aviv 20:39 27. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelská armáda sdělila, že incidenty s varovnou i přímou palbou souvisely s pokusy Libanonců a Hizballáhu dostat se do libanonských pohraničních vesnic | Foto: Aziz Taher | Zdroj: Reuters

Izraelská armáda sdělila, že incidenty s varovnou i přímou palbou souvisely s pokusy Libanonců a Hizballáhu dostat se do libanonských pohraničních vesnic a oblastí, které dosud izraelští vojáci kontrolují. Několik lidí zahynulo a další utrpěli zranění. Čtyři členy Hizballáhu armáda zadržela.

Izrael uvedl, že očekává, že takové incidenty se budou během postupného stahování a předávání kontroly libanonské armádě opakovat. Izraelské ozbrojené síly nevylučují, že prosazování příměří může vést i k několikadenním bojům s Hizballáhem.

Armáda rovněž varovala, že bude nadále bránit vyzbrojování Hizballáhu, a to nejen na jihu Libanonu, ale v celé zemi a také například v Sýrii. Pokud se Hizballáh pokusí na jih Libanonu vrátit, je Izrael připraven zakročit. Tvrdí, že pokud by tak neučinil, hrozila by do několika let opět válka.

Dohoda o příměří počítá se stažením Hizballáhu a izraelských vojáků z jižního Libanonu mezi řekou Lítání a hranicí s Izraelem. Kontrolu nad oblastí převezme na 10 000 libanonských vojáků, kteří tak doplní stávající mírové jednotky OSN z mise UNIFIL.