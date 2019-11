Navržený maďarský eurokomisař slíbil nezávislost na premiérovi, podporu europarlamentu nezískal

Várhelyi, který má mít na starosti sousedskou politiku a rozšíření EU, mimo jiné slíbil přehodnotit vztahy s Tureckem či otevřenost k přístupovým jednáním s balkánskými zeměmi.

Podporu sice získal od nejsilnější lidovecké frakce a dalších pravicových skupin, na potřebnou dvoutřetinovou většinu poslanců výboru to však nestačilo. Socialisté, liberálové a zelení požádali o dodatečné písemné odpovědi.

Pokud jejich obavy o svou nezávislost nerozptýlí, bude jej čekat nové slyšení. Souhlas výboru je podmínkou, aby se stal součástí komise Ursuly von der Leyenové, o níž by mělo hlasovat listopadové plénum EP.

Várhelyi čelil během čtvrtečního téměř tříhodinového „grilování“ v zahraničním výboru opakovaným dotazům týkajícím se Orbána, který má podle řady europoslanců v úmyslu ovlivňovat prostřednictvím Várhelyiho portfolia unijní politiku vůči Turecku či postsovětským zemím.

Nepřipustím ovlivňování

Várhelyi několikrát zopakoval, že bude pracovat zcela nezávisle, o čemž podle něj svědčí i jeho dřívější působení v Bruselu. Prohlásil, že „nepřipustí ovlivňování“ ze strany jakékoli vlády.

Komise vede kvůli krokům Orbánovy vlády s Maďarskem řízení kvůli porušování principů právního státu. EP už v září odmítl prvního maďarského kandidáta Lászlóa Trócsányiho, který měl rovněž úzké vazby na Orbána.

Řada poslanců nebyla s Várhelyiho odpověďmi týkajícími se premiéra spokojena a někteří připomínali, že jako dosavadní velvyslanec při EU vetoval některá rozhodnutí členských států na zjevný Orbánův příkaz.

„Kdokoli vidí Orbánovo nadbíhání (tureckému prezidentovi Recepu Tayyipu) Erdoganovi a (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi, nemůže dát Várhelyimu důvěru jako komisaři pro rozšíření EU a sousedskou politiku, který je odpovědný za Ukrajinu a Turecko,“ uvedl po slyšení socialistický europoslanec Udo Bullmann.

Naproti tomu politici z lidovecké frakce, do níž patří také Orbánova strana Fidesz, byli stejně jako další pravicoví poslanci spokojeni s vystoupením, které označili za věcné a dobře připravené.

Vztahy s Tureckem

Várhelyi se snažil rozptýlit například obavy z toho, že bude příliš vstřícný k Ankaře.

„Budeme muset přehodnotit naše vztahy s Tureckem,“ řekl. Připustil, že unie bude nadále Ankaru podporovat, aby poskytovala útočiště migrantům směřujícím do Evropy. Případné omezení peněz pro Turecko, po němž volají někteří evropští politici, bude podle něj vyžadovat "opatrný přístup".

Na druhou stranu však Brusel nebude přehlížet problematické jednání turecké vlády například v přístupu k právnímu státu či svobodě médií, dodal.

Evropští lídři v říjnu odsoudili vpád tureckých vojsk do Sýrie, EU však i vzhledem ke společnému partnerství v NATO či migrační dohodě s Ankarou k razantním krokům zatím nesáhla.

Téma rozšíření je v unii aktuální zejména s ohledem na patovou situaci kolem zahájení přístupových rozhovorů s Albánií a Severní Makedonií. Zatímco výrazná většina lídrů členských zemí byla pro to, aby začaly už v říjnu, francouzský prezident Emmanuel Macron to k nelibosti současné komise zablokoval.

Várhelyi přislíbil, že bude usilovat o to, aby tato jednání co nejdříve začala. „V sázce je důvěryhodnost EU,“ řekl s odkazem na slib, který unie dala oběma balkánským zemím. Ty splnily požadované podmínky a analytici upozorňují, že odmítavá reakce evropského bloku by mohla otevřít dveře ruskému vlivu.