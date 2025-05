Někteří Kašmířané mají pocit, že žijí v indickém protektorátu. Pro ně je to legitimní boj, říká indolog

Dva týdny po útoku teroristů na turisty v indické části Kašmíru přišla odveta. Indie podnikla sérii útoků, při kterých podle Pákistánu zahynulo 26 civilistů. Dále tvrdí, že sestřelil několik indických stíhaček. Podle Indie byla operace zaměřená na teroristy, protože Pákistán žádné kroky nepodnikl. „Indie rozhodně nechce, aby se někdo do tohoto konfliktu vkládal,“ říká k snahám o diplomatické urovnání indolog Zdeněk Štipl pro Radiožurnál. Rozhovor Nové Dillí/Islámábád 14:12 7. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Indolog Zdeněk Štipl | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Na jaká místa směřoval indický útok? Opravdu mohlo jít o místa, kde jsou základny teroristů?

Většina indických útoků směřovala poměrně nepřekvapivě do takzvaného Ázád Kašmíru, což je území Kašmíru, které podle Indie Pákistán okupuje. Podle Pákistánu se samozřejmě jedná o svobodné území.

To vlastně moc překvapivé není. Ale několik útoků směřovalo i do hloubi pákistánské provincie Paňdžáb. To je asi ta hlavní zpráva. Tyto útoky směřovaly na město Bahávalpur, které se nachází hluboko uvnitř pákistánského území.

Jestli se na těch místech objevily nebo jsou základny teroristů, opět záleží na úhlu pohledu. Z pohledu možná většiny Pákistánců bojují různé organizace za osvobození Kašmíru. Z pohledu Indie se pochopitelně jedná o teroristické organizace, protože Indie si nárokuje celý Kašmír.

Zajímavé je, že z pohledu některých, dnes jistě ne všech, ale některých Kašmířanů se jedná o legitimní boj za vlastní svobodu. Protože někteří Kašmířané mají bezpochyby pocit, že žijí de facto v indickém protektorátu.

Hodí se v tuhle chvíli Indii nebo Pákistánu to vystupňování napětí po relativně klidném několikaletém období?

Indii se to určitě nehodí. Třeba i z pohledu turistického ruchu – ten se v posledních pěti letech nebo těsně po covidu začal obnovovat. Především Kašmír, ale i sousední oblast Ladákhu se staly velmi atraktivní pro indické turisty a do Kašmíru se začalo poměrně dosti investovat. Takže v zájmu Indie to pochopitelně není.

O motivaci Pákistánu můžeme jenom spekulovat. Ale napětí mezi oběma státy je permanentní už od roku 1947.

Londýn a Peking už avizovaly, že se chtějí zapojit do snah o diplomatické uklidnění situace. Jak vítaným prostředníkem může být Čína? Indie a Čína jsou přirození rivalové, dvě velké země na asijském trhu…

Ano, Čína je skutečně věrným partnerem a spojencem Pákistánu, takže to by Indii nezbytně nadělalo značné vrásky.

Zatím se mi ale zdá, že zahraniční reakce je spíš zdrženlivá. Indie rozhodně nechce a nedovolí, aby se někdo do tohoto konfliktu, který skutečně považuje za čistě bilaterální, vkládal.

Zaznamenal jsem před malou chvílí, že do jednoho z míst, kde došlo k útokům, doputovala delegace Organizace spojených národů. Budou samozřejmě vyšetřovat, co přesně se stalo, co přesně bylo zasaženo, a uvidíme, jestli se dozvíme nějaký výsledek.

Indie tvrdí, že reagovala na ten teroristický útok před 14 dny. Jak pravděpodobné je, že by tenhle teroristický útok byl třeba s nějakým tichým posvěcením pákistánské vlády nebo úřadu?

To je zase taková trochu nejasná otázka, protože zdaleka ne všechno, co pákistánský premiér nebo celá jeho vláda ví o aktivitách pákistánské armády, odpovídá realitě.

Například z konce devadesátých let, kdy se v Kašmíru rozhořel takzvaný kárgilský konflikt, velmi dobře víme, že tehdejší premiér o té akci pákistánských vojáků vůbec nebyl informován.

Pákistánská armáda, případně pákistánská výzvědná služba ISI, mají vlastní agendu, s níž velmi často oficiální vládní kruhy ani nemusí seznamovat.