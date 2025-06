‚Nelze dovolit, aby se digitální žháři schovávali za své telefony.‘ Německá policie proti nim podnikla razii

Německá policie ve středu ráno podnikla rozsáhlou razii proti autorům nenávistných příspěvků na internetu. Podle agentury DPA zasahuje na více než 170 místech po celé zemi. Zátah je namířený proti lidem podezřelým mimo jiné z urážení politiků a štvaní lidu, tedy trestného činu spojeného s nenávistí vůči určitým skupinám osob. Berlín 8:38 25. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německá policie ve středu ráno podnikla rozsáhlou razii proti autorům nenávistných příspěvků na internetu (ilustrační foto) | Foto: Alfio Marino | Zdroj: Reuters

„Nesmíme dovolit, aby se digitální žháři mohli schovávat za svými mobilními telefony a počítači,“ řekl k policejní razii ministr vnitra nejlidnatější německé spolkové země Severního Porýní-Vestfálska Herbert Reul. Podle něj řada lidí na internetu už neumí rozlišovat mezi „nenávistí a názorem.“

„Přitom je to jednoduché: Co by člověk neudělal v pravém světě, to se nesluší ani v tom digitálním,“ dodal Reul.

Policisté zasahují ve všech šestnácti německých spolkových zemích. Prohledávají nemovitosti, vyslýchají podezřelé. Zatykač na nikoho ale nemají.

Podle agentury DPA se zátah zaměřil na autory krajně pravicových nenávistných a štvavých komentářů. V mnoha případech jde i o trestně postižitelné urážky politiků, v několika případech o příspěvky s extremistickým náboženským obsahem a texty s krajně levicovým obsahem.

Většinou policisté zasahují kvůli příspěvkům a komentářům na sociálních sítích. Jako příklad agentura DPA uvedla text jednoho z obviněných na síti X: „Heil Hitler! Tak ještě jednou. Jsme Němci a jsme úspěšný národ. Pryč s muži z ciziny.“

Německý Spolkový kriminální úřad (BKA), který razii zorganizoval, už několik let pořádá takzvané akční dny pro nenávisti na internetu.

Podle aktuální statistiky v loňském roce zaznamenal 10 732 trestných činů v souvislosti s nenávistnými příspěvky na internetu. To je nárůst o 34 procent ve srovnání s rokem předcházejícím. Oproti roku 2021 se počet trestných činů spojených s nenávistí na internetu dokonce zčtyřnásobil.