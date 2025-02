Nelze odsoudit zemi za to, že pár lidí krade. Ukrajina se za 20 let posunula kupředu, hodnotí aktivista

Před více než jedenácti lety se na Ukrajině udál Euromajdan, „revoluce důstojnosti“. „Je těžké se vracet k tomu, o co jsme usilovali v roce 2013. Nikdo tehdy nedokázal předpovědět, co se stane. Ale možná se stačí rozhlédnout po okolních zemích – Bělorusko, Gruzie, dokonce i některé státy uvnitř Evropské unie, které jsou pod vlivem ruských politiků,“ uvádí pro pořad Osobnost Plus Českého rozhlasu Plus Mustafa Najem Osobnost Plus Kyjev 20:00 7. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinská ulice zničená ruským útokem | Foto: Inna Varenytsia | Zdroj: Reuters

„Ještě než jsme spustili revoluci, cestoval jsem po Bělorusku a Rusku. Pamatuji si tamní protesty z Bolotného náměstí. Tušili jsme, jakou budoucnost nám chtěl Kreml připravit. Byla to budoucnost ve stylu Běloruska, kde jsou opoziční představitelé uvěznění, režim zabíjí lidi, neexistuje svoboda slova. Budoucnost, ve které vedení dané země nemá vlastní postoj, vizi, názor – je de facto v pozici otroka,“ popisuje.

Válku, ke které následně došlo, považuje Najem za nevyhnutelnou, byť nepočítal s tím, že bude tak rozsáhlá. „Nikdo nevěřil tomu, že by Putin a celé Rusko bylo tak šílené, aby takový konflikt rozpoutali. Nejde jen o Ukrajince, oni zabíjejí i vlastní. A to ve velkém, v desítkách, možná stovkách tisíc. Vědomě, záměrně,“ kroutí hlavou.

Pokud jde o jednání o příměří, žádná dohoda podle něj nesmí obsahovat nic z toho, co chtěl Putin Ukrajině vnutit už v roce 2014. A nikdo také nepřipustí, aby se Ukrajina oficiálně vzdala území. Otázkou ale může být způsob jeho navrácení.

„Nemám mandát mluvit o těchto věcech, v danou chvíli je to velmi citlivé. Můžu ale říct následující: osoba, vedoucí jakékoli podobné jednání, ať už v jakékoli podobě, musí odpovědět na tyto otázky: proč jsme to celé dělali a zaplatili onu obrovskou cenu?“ naznačuje.

Změna k lepšímu

Po Euromajdanu vstoupil Mustafa Najem do politiky, stal se poslancem a pomohl vybudovat transparentní systém veřejných zakázek. V minulém roce ale rezignoval s tím, že mu vláda neumožnila dál pracovat.

„V kritickém čase války je nesmírně těžké najít do pozic ve státní správě kvalitní lidi a není dobré o ně přicházet kvůli osobním sporům. Nicméně stalo se. Z dnešního pohledu na agenturu vidím, že toho měla zvládnout daleko víc. To, že to bylo jinak, podle mě negativně ovlivnilo reputaci ukrajinské vlády, stejně jako konkrétní opravy silnic a další infrastruktury,“ myslí si.

Před svou rezignací Najem veřejně nahlásil protikorupčním úřadům poslance vládní strany, který se ho měl pokoušet uplatit. Vyšetřování stále probíhá. Ukrajina podle něj přesto za posledních 20 let prošla obrovským vývojem.

„Tehdy bylo nemyslitelné, že by naše orgány zatkly poslance, soudce, prokurátora, ministra. Bylo úplně mimo realitu s něčím takovým počítat. Lidé se tehdy báli tyto osoby na ulici byť jen zastavit. Neměli jsme způsob, jak jim jejich činy prokázat. Jsem hrdý, že se to postupně změnilo, což je výsledek našeho úsilí za posledních 20 let,“ zdůrazňuje.

Když slyší kritiku Ukrajiny coby zkorumpované země, je Mustafa Najem na rozpacích. „Nemůžete odsoudit celou zemi za to, že pár lidí pořád krade. Je potřeba zaměřit se na podporu těch, kteří usilují o změnu. Na velmi konkrétních příkladech můžu dokázat, jak silně jsme se za poslední roky posunuli kupředu,“ uzavírá s tím, že například všichni veřejní představitelé musí deklarovat svůj majetek a příjmy a návrhy zákonů jsou zveřejňovány předem.

