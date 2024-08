Nemají námořnictvo, ale vyhrávají válku o Černé moře, hodnotí Macko zničení ruské ponorky Ukrajinci

Ukrajina ohlásila významný úder proti ruskému bojovému námořnictvu. Podle jejího generálního štábu se v pátek podařilo potopit u ruskem okupovaného Krymu ponorku, schopnou odpalovat střely Kalibr. Ruské ministerstvo obrany tuto informaci zatím nekomentovalo. „Je to zásadní úspěch, protože je tam obrovská disproporce mezi náklady na zničení a škodou, která Rusku vznikla,“ říká Pavel Macko, bývalý nejvýše postavený zástupce Slovenska v NATO. Rozhovor Praha/Sevastopol 18:04 4. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Macko, bývalý nejvýše postavený zástupce Slovenska v NATO. | Foto: Marko Erd/SME | Zdroj: Profimedia

Dá se z těch dostupných informací odvodit, jaký typ střely mohl dopadnout na to ruské plavidlo poblíž Sevastopolu a jak důvěryhodně působí sdělení, že se opravdu podařilo zničit ruskou ponorku?

Z těchto kusých informací nedovedeme přesně určit, jaký typ střely mohli Ukrajinci použít. Ale z toho, co víme, že mají k dispozici, by mohlo jít o rakety Storm Shadow nebo Neptun. Mají také Harpoony, ale nejsem si jistý, jestli i v tuto chvíli mají možnost, je odpalovat.

Každá taková zpráva je ovšem mimořádná a jako k takové, je třeba k ní přistupovat s opatrností. Proto jsem i já ještě včera čekal na nějaká potvrzení. Dnes už se objevují první záběry ze satelitů a fotografie, které dokazují, že tato loď, která byla vloni poškozená, byla v sevastopolském přístavu, ze kterého najednou zmizela.

To jen k tomu obecně – je ale nutné doplnit, že Ukrajinci s takovou velkou zprávou nepřicházejí příliš často. Dá se tedy očekávat, že by měla být pravdivá.

Pavel Macko Pavel Macko je expert na obranu a bezpečnost s pětatřicetiletou praxí. Vystudoval vojenskou technickou akademii v Brně, je také absolventem Univerzity národní obrany USA ve Washingtonu. Má odborné a technické znalosti a praxi, manažerské i velitelské zkušenosti ze všech stupňů velení. Byl nejvýše postaveným Slovákem ve strukturách NATO a velel spojeneckému velitelství - Výcvikovému centru společných sil NATO. Současně byl designován zástupce velitele operačního velitelství EU.

Jak jste zmínil, podle západních zpravodajců byla právě tahle ponorka Rostov na Donu vážně poškozena při raketovém útoku v loni v září, potom ji rusové opravili, v poslední době ji údajně testovali nedaleko Sevastopolu. Jak vážnou ztrátu by pro ruské loďstvo její zničení znamenalo?

Ztráta každého takového plavidla je mimořádně vážná, protože taková ponorka se buduje od výkresu až ke spuštění na hladinu třeba i deset let. Je to mimořádně nákladná záležitost, takže v tomto ohledu je to nenahraditelná ztráta.

Sníží se tím kapacita ruských sil využívat rakety Kalibr, které jsou odpalovány právě z námořních platforem, ale co je důležitější – je třeba vnímat, že nejde jen o individuální ztrátu.

Ukrajincům se již podařilo zničit třetinu celé černomořské flotily. A tímto asymetrickým působením si zajistili, že navzdory tomu, že prakticky nemají námořnictvo, vyhrávají válku o Černé moře. A doslova vytlačili ruskou flotilu z oblasti Krymu, z Azovského moře. Zničili Rusku i tři trajekty, které měly nahrazovat kapacitu poškozeného Krymského mostu a to je něco, co už je pro Rusy velmi citelné.

Podle sobotního prohlášení ukrajinského generálního štábu likvidace téhle ruské ponorky dokládá, že ruská flotila není nikde v ukrajinských teritoriálních vodách Černého moře v bezpečí. Pokud se tedy opravdu zásah ponorky Rostov na Donu potvrdí, bude to mít zásadní význam třeba i z pohledu ukrajinské protivzdušné obrany?

Už jsem naznačil, že je zásadní úspěch každé zničení takového prostředku, protože je tam obrovská disproporce mezi náklady na zničení ze strany Ukrajinců a škodou, která vzniká Rusku.

Mluvíme tady téměř o selhání ruské protivzdušné obrany, protože Ukrajinci ukázali, že mají schopnosti útočit námořními drony, vlastními drony nebo pomocí západních zbraní a že umějí zasahovat ruské cíle velmi přesně.

Rusové se tomu očividně neumějí bránit, protože přístav jako Sevastopol by měl být proti takovým úderům chráněný ruskou protivzdušnou obranou. Tu ale Ukrajinci postupně, systematicky veškerými prostředky ničí.