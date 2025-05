Němci chtějí tvrdě zakročit proti lidem, kteří sypou do cizího pití prášek na spaní. Oběťmi jsou často ženy

Každý, kdo někomu do pití nebo jinak dá uspávací prostředky, by měl dostat nejméně 5 let vězení. K tomu by se přičítal trest za to, že se s obětí nebo jejím majetkem stalo něco dalšího.

Nedostupnost antidepresiv nám extrémně komplikuje práci. Nejsou ničím nahraditelná, kritizuje psychiatr Číst článek

Návrh sepsala vláda nejlidnatějšího regionu, konkrétně Severního Porýni-Vestfálska, kde žije skoro 20 milionů lidí. Cílí to jak na sexuální agresory, tak třeba i na zloděje nebo zlodějky, kteří chtějí před krádeží uspat případného svědka.

Podle autorů návrhu je nutné proti této praxi zakročit maximálně tvrdě už proto, že omámení a pocit bezmoci je pro oběti traumatizující a může vést i k ohrožení na životě.

V Německu mají uspávací prostředky dokonce i vlastní přezdívku. Říká se jim K.-o.-Tropfen neboli odrovnávací kapky, protože jde o rozšířený problém v nočních klubech.

Podle hesenského premiéra Borise Rheina je zneužívání těchto látek něco mimořádně zákeřného a stojí za tím, jak on říká, ubohost pachatele. Rhein tím naráží na fakt, že oběťmi jsou velice často ženy. Právě násilí na nich je problém, se kterým Německo musí ve větším měřítku bojovat.

Úprava trestních zákonů

Zatím by měla postačit úprava trestních zákonů. Tu můžou z horní komory parlamentu navrhnout sami regiony. Teď ji musí posvětit ještě poslanci a spolková vláda.

Autory návrhu k tomu všemu přimělo jedno konkrétní rozhodnutí spolkového soudního dvora. Ten v jedné kauze odmítl, aby se za omámení oběti dalo pět let vězení a zdůvodnil to současným zákonem.

Přibývá případů, kdy lidé berou dva stejné léky. ‚Duplicitu má každý desátý pacient,‘ říká farmaceut Číst článek

Pět let se dává za to, když je oběť vystavena nějakému nebezpečnému předmětu, typicky když na ní pachatel míří zbraní. Podle soudu se uspávací prostředky za něco podobného označit nedají, protože to není předmět, ale tekutina.

Vláda Severního Porýní-Vestfálska s tímto nesouhlasí. Tlačí na to, aby se čin posuzoval úplně stejně jako třeba nůž. Agresor podle vlády postupuje se stejně zločineckými úmysly jako u klasické zbraně.

Do paragrafu o ohrožování má výslovně přibýt i scénář, kdy se zneužívají omamné látky, za což by tím pádem hrozilo také pět let. Obecným problémem je ale to, že odhalení podobných kauz je velice obtížné. Oběti si to mnohdy ani neuvědomí nebo to zkrátka nikomu nenahlásí.

Německo nemá přehled o tom, jak často se to děje. Avšak ve veřejném povědomí je přesvědčení, že je to mnohem častěji, než je zdrávo.