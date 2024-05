Němeček: Slovenská média jsou pod zákulisním tlakem. Novináři končí a vládní politici se tím chlubí

Na Slovensku se vyostřuje boj o svobodu médií. Nejsledovanější televize Markíza zrušila diskusní pořady moderátora Michala Kovačiče, který si stěžoval na cenzuru. „Od začátku roku je vidět, že Markíza ztrácí zuby. Posouvá se k takovému spotřebitelskému zpravodajství, politika se sice nemůže úplně vytratit, ale vytrácí se konfrontační tón. Zkrátka minuta vláda, minuta opozice a jdeme na rajčata,“ glosuje novinář Tomáš Němeček. Bratislava 21:37 30. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Němeček | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Připouští přitom, že vedení stanice se částečně může snažit vyhovět preferencím starších diváků, kteří jsou dominantní, současně ale nelze některé věci přehlížet.

Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby. Hostem je Tomáš Němeček, právník a novinář

„Z protestního dopisu redaktorů Markízy vyplývá, že existoval tlak na to, aby vláda a prezidentský kandidát Peter Pellegrini měli větší prostor ve vysílání a šéf zpravodajství chtěl vypouštět věci, které se mu zdály kontroverzní. Očividně je tam zákulisní tlak,“ domnívá se Němeček, jako právník ale dodává, že pro to zatím neexistuje důkaz, který by obstál u soudu.

Kovačičův pořad Na tělo byl nejsledovanější politickou debatou ve slovenských televizích, kterou ale vládní politici cíleně bojkotovali a nijak se prý netajili tím, že se ho rozhodli zpravodajsky vyhladovět. Jeho konec je tak i důležitý symbol a vládní představitelé se tím na předvolebních mítincích chlubí:

„Šéf poradců premiéra Fica vyjmenovává, kteří známí novináři už skončili, a říká: ‚Prostě se to nějak stalo. Nebylo to mocensky silově, ale výsledek jsme doručili.‘ Je otázka, do jaké míry si před svým publikem přisuzuje zásluhy na něčem, co se mohlo dít vnitřním pohybem v redakci, ale signalizuje, že chtějí, aby významní novináři odcházeli,“ upozorňuje.

Alternativní média na výsluní

Parlament mezitím schválil v prvním čtení nový zákon o veřejnoprávním rozhlasu a televizi. Podle Němečka jde o účelovou věc prováděnou s cílem, aby předčasně skončil generální ředitel Ľuboš Machaj. „Vládní koalice se netají tím, že jde o ovládnutí veřejnoprávních médií,“ uvádí.

Jde prý o návrat do časů Vladimíra Mečiara v 90. let či předchozích vlád Roberta Fica, kdy generální ředitelé nebyli silné osobnosti a obsah zpravodajství tomu odpovídal. „Jestli bude televize státní, nebo veřejnoprávní... To jsou taková slovíčka, myslím, že televize bude hlavně poslušná,“ dodává.

Zatímco některé novináře vláda vnímá jako nepřátele, ti z tzv. alternativních médií se naopak těší vládní přízni. „Mají exkluzivní přístup k vládním politikům. Nastaví mikrofon a bez přerušování jim dovolí prodávat svůj pohled na svět. Tito novináři rozhodně nepřáteli nejsou, ale otázkou je, jestli bychom je označili za novináře,“ poznamenává.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus výše.