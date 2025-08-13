Německá policie považuje úmrtí českého chlapce za tragickou nehodu. Další poznatky čeká od pitvy
Němečtí kriminalisté předpokládají, že úmrtí třináctiletého českého chlapce v Sasku byla tragická nehoda. V tiskové zprávě to ve středu odpoledne uvedlo policejní ředitelství v Görlitzu. Policisté nemají podle ní žádné indicie, které by svědčily o cizím zavinění či trestném činu. Další poznatky si slibují od nařízené pitvy. Po českém chlapci pátralo od neděle východně od saského města Hoyerswerda více než 100 policistů a záchranářů.
V úterý policie uvedla, že našla jeho tělo poblíž železniční trati v obci Knappenrode. Místo nálezu těla leží méně než deset kilometrů od kempu u jezera, odkud chlapec zmizel.
„V současnosti nejsou k dispozici žádné indicie, které by ukazovaly na cizí zavinění, popř. trestný čin. Podle aktuálního stavu vyšetřování by se mohlo jednat o tragickou nehodu. Lze to usuzovat z dosud zajištěných stop,“ uvedlo v tiskové zprávě ředitelství policie ve Zhořelci.
Doplnilo, že si vyšetřovatelé slibují další poznatky od nadcházející pitvy. „Čas a přesné okolnosti úmrtí jsou nadále předmětem policejního vyšetřování,“ dodala saská policie.
Úmrtí českého chlapce v Německu potvrdilo v úterý také české ministerstvo zahraničních věcí. „Více informací s ohledem na rodinu a na nezletilost českého občana nebudeme sdělovat,“ sdělila Aneta Kovářová z oddělení komunikace.