V Německu prošetřují laboratoř. Podle reportáže v ní docházelo k týrání pokusných zvířat

Německá veterinární správa provede zevrubnou kontrolu laboratoře poblíž Hamburku, v níž podle investigativních reportérů rutinně docházelo k týrání pokusných zvířat. Pracovníci zařízení například násilně poutali opice do ocelových svěráků. Reportáž má v úterý večer odvysílat stanice ARD. Hamburk 18:54 15. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle investigativních reportérů docházelo v laboratoři poblíž Hamburku k týrání pokusných zvířat | Zdroj: Reprofoto z youtube kanálu Cruelty Free International

Podle reportáže pracovníci zařízení Laboratory of Pharmacology and Toxicology (LPT) zaměřeného na preklinické testy medikamentů a toxikologické zkoušky například násilně poutali opice do ocelových svěráků, nechávali bez ošetření krvácet psy a kočky a drželi zvířata v nevyhovujících podmínkách.

Žena z Šumperska nechala hlady pomřít třicet krav. Policie ji obvinila ze zanedbání péče o zvíře Číst článek

Organizace na ochranu zvířat už na majitele laboratoře podaly trestní oznámení. Zprávu o fungování laboratoře LPT médiím předali aktivisté z organizací Cruelty Free International a SOKO Tierschutz. Těm se podařilo dění natočit pomocí skryté kamery poté, co jeden z jejích členů získal v laboratoři práci.

Na základě záběrů pak vznikla reportáž v deníku Süddeutsche Zeitung a televizi ARD.

Nedodržování předpisů

Podle německých médií je z dosud zveřejněných fotografií a videí zřejmé, že se v laboratoři se zvířaty zacházelo velice nevybíravě. Na snímcích jsou vidět zvířata krvácející po provedených experimentech, makakové spoutaní do ocelových svěráků nebo kočky, kterým násilně odebírají krev.

Veřejnoprávní stanice MDR uvedla, že už z předběžného šetření veterinářů je jasné, že laboratoř nedodržovala předpisy. „Podle mého odhadu mají klece zhruba jeden krychlový metr. A to rozhodně není dostačující, aby se v nich daly dlouhodobě držet opice. Znamená to, že tu máme co do činění s porušením práva,“ uvedl šéf hamburské veterinární správy Thorsten Völker.

Provozovatelé laboratoře se ale ohradili a poukázali na výsledky několika, i neohlášených kontrol z minulých let, které prý žádné nedostatky v péči o zvířata nezjistily.

Chovatelé z Mladějova dostali u soudu podmínky. Loni u nich policie našla 79 zanedbaných psů Číst článek

Kruté zacházení

„Při pokusech na zvířatech v LPT se se zvířaty zachází tak, že by to člověka za normálních okolností dostalo do vězení,“ uvedl Friedrich Mülln ze SOKO Tierschutz. Podle něj záběry vypovídají například o tom, že zvířata se musela bez pomoci potýkat s následky otrav, že dožívala v bolestech a že se s nimi krutě zacházelo.

Organizace Cruelty Free International uvedla, že laboratoř LPT se specializuje zejména na toxikologické zkoušky pro oblast medicíny, průmyslu a zemědělství. Konkrétně to znamená, že na zvířatech zkoumá míru toxicity jednotlivých substancí a to, jaká dávka daného jedu může být pro člověka smrtelná, aby tak odvodila maximální možné povolené množství látky v různých výrobcích.

Zvířata proto opakovaně trpí důsledky řízených otrav, které jim způsobují zvracení, vnitřní krvácení, dýchací obtíže, kožní problémy, horečky či dokonce selhání orgánů a smrt.