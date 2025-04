Německá vláda bude stabilní, protože ví, že hraje o důvěryhodnost politického středu, míní politolog

Evropa se na Německo může spolehnout, vyhlásil nový německý kancléř Friedrich Merz po uzavření dohody o vzniku vlády křesťanských a sociálních demokratů. „Obě klíčové strany nejsou úplně zajedno v tom, jak moc být restriktivní,“ upozorňuje v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu politolog Lukáš Novotný, který se zaměřuje na Německo. Dvacet minut Radiožurnálu Berlín 0:10 11. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Zástupci CDU/CSU a SPD oznámili dohodu na koaliční vládě, a to šest a půl týdne po únorových předčasných volbách. S ohledem na německou tradici a na současnou globální situaci je to hodně, nebo málo?

Asi to mohlo přijít rychleji právě proto, že se skutečně velmi očekává, co se teď stane s Německem, s jakou základní filozofií bude fungovat německá vláda, jak se postaví k těm výzvám.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vláda si v mnoha ohledech uvědomuje, že chce-li získat zpět důvěru lidí, tak to, že ukáže, že umí zvládat migraci, je jedno z klíčových témat, tvrdí Novotný

Na druhou stranu si ale musíme uvědomit, že ty dvě klíčové strany, respektive dva bloky CDU/CSU a SPD, proti sobě až do 23. února skutečně velmi ostře brojily v kampani, takže se musel celý ten mindset změnit a opravdu se nastavit na spolupráci.

Každý se v tom výsledném dokumentu, který má přes 140 stránek, pak musel najít. Takže věřím tomu, že to byla jednání velmi intenzivní a pokud by nebyl ten tlak, tak by spíše ještě trvala déle.

Reputace politického středu

Ukázalo vyjednávání o nové německé vládě, že může být silná, stabilní a akceschopná, což jsou přívlastky, které ve středu zaznívaly na tiskové konferenci, kde se výsledky jednání prezentovaly?

Ukázalo to, že je stále ještě možné postavit vládu na půdorysu politického středu. Víme přeci, jak dopadly volby a že tam přes čtvrtinu hlasů dostaly v podstatě strany radikálního ražení, se kterými politický střed nechce kooperovat.

Teď bylo jasné, že vznikne pouze vláda na tomto půdorysu, protože bavorská CSU, která je sesterskou stranou CDU, už se několikrát nechala slyšet, že se Zelenými nechce vést žádné koaliční rozhovory.

„Germany is back on track." (tm)

Proto je tady teď vláda, která má jednu významnou šanci pro určitou reputaci politického středu a možná i pro reputaci vládnutí klasického stylu.

Vzpomínám si, že strana Zelených na dokument, který byl včera (ve středu) přijat, zareagovala takovým specifickým posterem (plakátem – pozn. red.), kde je vyfocen Friedrich Merz před asi 20 lety a u toho je komentář: takže se teď vlastně vracíme do devadesátek. Opravdu se zase po dlouhé době spojily dvě tradiční politické strany a teď se uvidí, jak to bude vypadat.

Zase na druhou stranu víme, že třeba strana Alternativa pro Německo říká, že program této vlády je takzvané Weiter so, tedy budeme pokračovat tak, jak to bylo teď. Je tam kritika, že se nereflektují některé věci, které AFD považuje za důležité, ale my víme, že tohle to jsou přesně ty důvody, proč CDU/CSU a SPD s AFD spolupracovat nechtějí.

Je to velmi specifická situace. Byli jsme zvyklí přeci jenom i na to, že německé vlády vznikaly ve stabilnějším prostředí, ale většina to je.

‚Nejsou zajedno‘

Výrazným tématem německé politiky a předčasných voleb byla migrace a řešení problémů, které s ní souvisejí. Nová vláda mimo jiné na dva roky pozastaví možnost slučování rodin migrantů, kteří využívají časově omezenou ochranu, ukončí dobrovolné programy pro přijímání uprchlíků, strany se dohodly také na odmítání migrantů na hranicích, a to i v případě, že budou chtít požádat o azyl. Mohou mít tyto věci zásadní dopad?

Vzhledem k tomu, jak narůstá Alternativa pro Německo – podle včerejšího (středečního) průzkumu je již ve veřejném vymínění nad CDU/CSU o jeden procentní bod, je to nějaký trend, který asi neporoste do nekonečna – Němce migrace samozřejmě trápí.

Friedrich Merz kündigt an: „Wir werden den Zusammenhalt unserer Gesellschaft stärken, die Familien unterstützen. Wir überwinden die Polarisierung in unserem Land und wir werden das Land wieder zusammenführen, damit wir gemeinsam Chancen ergreifen können."

Trápí je i v tom smyslu, že vidí, že právě na příkladě migrace se ukazuje určité selhání státu, který není schopen situaci mít pod kontrolou. Z tohoto důvodu je migrace velmi důležité téma. Bude ho mít gesčně s nejvyšší pravděpodobností na starosti bavorská CSU, která se již přihlásila, že by chtěla mít ministerstvo vnitra, které právě má na starosti i migraci.

Je ale zapotřebí vidět, že obě klíčové strany nejsou úplně zajedno v tom, jak moc být restriktivní vůči migraci. Předseda SPD Lars Klingbeil už se nechal slyšet, že Německo je a bude zemí imigrace a kdo se integruje, tak do země patří a dál má být zajištěno individuální právo na azyl.

Na druhou stranu Markus Seydl včera (ve středu) odjížděl z jednání a v autě dělal selfie o tom, že v těch věcech velmi přituhne, že se posílí vyhošťování, zastaví slučování rodin, že bude zapotřebí vyjednávat i se sousedními zeměmi včetně České republiky otázku navracení lidí a že se má zásadním způsobem přehodnotit to, které země jsou bezpečné, třeba Afghánistán a Sýrie. Tam má fungovat ta návratová politika.

Vláda si v mnoha ohledech uvědomuje, že chce-li získat zpět důvěru lidí, tak to, že ukáže, že umí zvládat migraci, je jedno z klíčových témat.

V zahraniční politice koaliční dohoda neznamená nějakou zásadní změnu. Pokud budeme mluvit o podpoře Ukrajiny, i o tom ve středu mluvili představitelé koalice, dá se očekávat, že ještě zesílí?

Tady se asi dá očekávat, že podpora bude větší. Na tom panuje shoda. Friedrich Merz se nechal slyšet, že by si dovedl představit, že by Ukrajina měla dostat i efektivnější zbraně k tomu, aby se ubránila, případně aby byla schopna odrazit útok.

Auch wenn ein Bündnis aus CDU/CSU und #SPD keine Wunschkoalition ist, sollten wir alles dafür tun, dass es gelingt, meint vorwärts-Chefredakteurin Karin Nink. Denn eine demokratische Alternative gibt es nicht.

Tohle je též mimo jiné jedno z takových jeho poselství, které adresoval včera, když dostal otázku od jedné americké novinářky: říkal, že Germany is back on track, tedy že Německo je zpátky a že bude silnějším hráčem v zahraniční politice.

Uvidíme, jak to půjde, protože Friedrich Merz potom ta slova trošku bral zpátky a říkal, že je třeba nějaká koordinovaná evropská aktivita.

Nová koalice má ve spolkovém sněmu 328 poslanců ze 630, což není nějak velká většina. Bude stabilní? Vydrží tato vláda do roku 2029?

Věřím tomu, že bude stabilní, protože vláda moc dobře ví, že hraje o určitou důvěryhodnost politického středu.

Co si budeme nalhávat, volič CDU/CSU nevolil tu stranu proto, aby se následně spojila s levicovou SPD, aby například byly odjištěny dluhy a aby se zvýšila nějaká daňová kvóta. A volič SPD samozřejmě určitě není nadšen z toho, že nyní SPD působí v té takzvané schuko koalici.

Už to není ani groko, jako velká koalice, ale schuko, nebo nějaká berušková či středová koalice. Určitě není nadšen, že tam je juniorní partner, byť, jak říkám, sociální demokraté tam značně posílili, a určitě tam toho juniorního partnera, co do počtu ministerstev, úplně hrát nebudou, ale prostě sekundují Fridrichu Merzovi.

Jak si přeložit slova Friedricha Merze, že se Evropa bude moci spolehnout na Německo? Vydrží nová německá vláda do roku 2029? Poslechněte si celý rozhovor ze záznamu v úvodu článku.