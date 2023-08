Německá vládní letka potvrdila svou špatnou pověst. Šéfka diplomacie skončila v Abú Zabí místo v Austrálii

Šéfka německé diplomacie Annalena Baerbocková měla v plánu cestu po Austrálii a okolních ostrovech. Kvůli poruše letadla ale uvázla ve Spojených arabských emirátech. Byla by to taková bezvýznamná epizodka – jenže u německých vládních speciálů, které mají velmi špatnou pověst, je to jen další díl nekonečného seriálu. Berlín 12:43 15. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Annalena Baerbocková | Zdroj: Profimedia

Letadlo s Annalenou Baerbockovou mělo v Abú Zabí jen dotankovat. Následně vzlétlo, jenže potom mu nešly zasunout klapky, takže se muselo vrátit na zem, aby ho opravili. Trochu pikantní na tom bylo právě to, že před přistáním muselo jako vždy při takových situacích vypouštět většinu paliva, protože bylo plně natankované.

Stanice ARD ironicky poznamenala, že pro Baerbockovou coby členku Zelených to asi nebyla úplně ta nejpříjemnější situace. Ostatně měla na palubě i desítky novinářů, kteří to na twitteru permanentně komentovali s posměchem.

Update!



Außenministerin @ABaerbock bricht ihre Reise nach Australien nun ganz ab. https://t.co/KflSDp0avL — NIUS (@niusde_) August 15, 2023

Opravený stroj po několika hodinách v noci na úterý znovu vzlétl. Jenže po pouhých 15 minutách se musel otočit zase zpátky, protože nedokázal nabírat rychlost, ani napodruhé se tak odlet do Austrálie nepodařil.

Ministerstvo po tomto debaklu oznámilo, že celou cestu ruší a delegace se nějakým způsobem má vrátit zpátky do Evropy. Pro šéfku diplomacie to ale není první podobný zážitek. Tento konkrétní Airbus A340 selhal už poněkolikáté. No a třeba v květnu s ním Baerbocková shodou okolností uvázla jen o několik set kilometrů dál v Kataru.

Případy selhání

Podobné příhody s vládními letadly ale nezažila pouze Baerbocková. Své si s ním užila i bývalá kancléřka Angela Merkelová, se kterou dokonce ten stroj musel jednou nouzově přistávat, protože mu za letu selhala vysílačka.

Olaf Scholz zase ještě jako vicekancléř kdysi uvázl v Indonésii, protože do speciálu tenkrát pronikli blíže neurčení hlodavci a zničili kabeláž, takže Scholz se musel vrátit do Evropy pravidelnou linkou.

Ve flotile jsou i menší a mnohem novější tryskáče, ale jednomu v létě popraskalo přední sklo a společně s náměstkyní ministra obrany pak na nějakou dobu uvázl v Nigeru. Takže ani ty tyto stroje nemají úplně nejlepší pověst.

Nicméně Německo si nedávno pořídil o úplně nové Airbusy A350. Takže ten konkrétní stroj, který teď v emirátech je, vypovídá už podruhé službu. Ten by se nejpozději v září měl beztak stáhnout z provozu. Na vládní letku by pak teoreticky mohlo být lepší spolehnutí.

Nákup nových letadel

Ani nákup nových letounů se však neobešel bez problémů. Německo se rozhodlo nové stroje pořídit v době, kdy měl Airbus úplně plné objednávkové listy a teprve díky dobré vůli měl ochotu změnit pořadí priorit.

První stroj dodal v podstatě v klasické verzi, takže tam není žádná oddělená část, kde by měl kancléř, ministr nebo prezident vyhrazený soukromý prostor. Teprve letos dostalo Německo druhý a asi vlajkový kus, ve kterém už je tzv. VIP zóna a hned mu dala označení Konrád Adenauer, které dostávají opravdu stroje určené pro hlavu státu a platí to za něco podobného jako americká Air Force One.

Olaf Scholz už v něm podnikl cestu po státech Latinské Ameriky a všechny lety byly bez problémů. Jenže z nákupu airbusů, kde se čeká ještě na dodávku posledního, v pořadí třetího, se pro změnu stalo ne technické, ale politické téma.

Poslanci Bundestagu na trojici strojů vyčlenili v přepočtu na 30 miliard korun a součástí měl závazně být i obranný systém podobný tomu, který mají americké speciály. Zpětně ale Bundestag zjistil, že speciály nakonec žádnou protiraketovou ochranu například nemají.

A třeba konzervativní poslanec to kritizuje, protože podle něj se armáda pyšní moderními letadly v době, kdy v Evropě zuří válka, a přitom do nich ani nenainstalovala základní obranné prvky.

Bundeswehr se ale brání tím, že v případě potřeby může kancléř nebo prezident jednoduše přesednout do vojenského stroje A400, tedy do vrtulového letadla, ve kterém ale všechny potřebné systémy dávno jsou a fungují.