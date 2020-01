Za 20 let chce Německo opustit uhelnou energii, přesto v pátek otevřelo novou elektrárnu

Německo chce už do 18 let úplně upustit od uhelné energie. A tak asi překvapí, že se tam v pátek otevírá zbrusu nová uhelná elektrárna. Ochránci přírody takový krok jednoznačně odsuzují a nedaleko areálu protestují. Energetický koncern Uniper musí výměnou za otevření uzavřít starší zařízení. Nová elektrárna by měla do ovzduší vypouštět menší objem emisí.

Berlín 19:24 24. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít