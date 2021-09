ONLINE: Němci chtějí vládu sociální demokracie, Zelených a FDP, řekl Scholz. Dohodu by chtěl do Vánoc

Němci se v nedělních parlamentních volbách jasně vyslovili pro vládu sociální demokracie (SPD), Zelených a liberálních svobodných demokratů (FDP). Na tiskové konferenci to po pondělním stranickém jednání prohlásil kancléřský kandidát SPD Olaf Scholz. Řekl také, že chce se Zelenými a FDP v jednáních rychle postupovat, aby mohla být dohoda hotová do Vánoc. Berlín 15:07 27. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spolkový ministr financí a kandidát sociálních demokratů na kancléře Olaf Scholz | Foto: Leon Kuegeler | Zdroj: Reuters

Scholzova SPD volby vyhrála s těsným náskokem před druhou konzervativní unií CDU/CSU, jejíž lídr Armin Laschet chce rovněž o kancléřský post usilovat. Podle Scholze ale voliči výsledkem ukázali, že by unie měla odejít do opozice.

„Voliči si přejí vládní změnu, kterou si přejeme i my,“ řekl Scholz. „Chceme sestavit vládu se stranami, které volby vyhrály. A to jsou SPD, která dosáhla značného nárůstu hlasů, jsou to Zelení a je to FDP,“ uvedl.

Všechny tyto strany si oproti volbám před čtyřmi lety polepšily, naopak CDU/CSU zaznamenala nejhorší výsledek v poválečných dějinách Německa.

Scholz na tiskové konferenci hovořil o tom, že Německo čeká náročná modernizace průmyslu, který musí přejít na bezuhlíkové energetické zdroje, což bude mít dopad i na pracovní jistoty. Svou případnou budoucí vládu proto označil jako sociálně-ekologickou koalici.

Na otázku novinářů, kdy Německo takový nový kabinet dostane, když po volbách před čtyřmi lety trvalo takřka šest měsíců, než byla koaliční dohoda podepsána, odpověděl Scholz, že chce být rychlejší. „Moje představa je, že budeme velmi rychlí a že výsledku dosáhneme před Vánocemi, pokud možno,“ řekl.