Dlouho se zdálo, že kampaň před německými parlamentními volbami bude o vleklé hospodářské recesi. Pak ale pokles hrubého domácího produktu přebila stará známá migrace a vlajkové téma pravicově populistické Alternativy pro Německo strhlo i strany politického středu. Jediný berlínský volební obvod, ve kterém má strana AfD reálnou šanci výrazně zabodovat, tedy čtvrť Berlín-Lichtenberg, navštívil reportér Radiožurnálu. Seriál Praha 11:46 19. února 2025

„Do Německa jsem přijel předloni na Vánoce i s rodinou. V Německu jsme vděční za pomoc, vždyť nikdo nám nic nedlužil,“ říká osmačtyřicetiletý Alexej původem z Charkovské oblasti. V Lichtenbergu stojíme před trojicí vysokých paneláků, kde byl původně hotel.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Když se zlepší infrastruktura pro všechny, bude po problémech." Jak se Německo potýká s migrací?

Alexejova rodina se sem nastěhovala v listopadu. „Předtím jsme byli rok v přijímacím centru pro běžence na bývalém letišti Tegel. Ticho tam není nikdy. Ve velké hale se spí v kójích po šestnácti, je tam spousta dětí, pořád se někdo hádá. Ti, kteří prožili válku, křičí ze spaní,“ líčí Alexej.

Jen chvíli na letišti Tegel přebývala paní Tatiana. „Tady je to samozřejmě lepší, máme samostatný pokoj, koupelnu. A když to srovnáte s válkou a dopadajícími raketami, tak je to prostě v klidu,“ popisuje.

Kam jinam by měli jít?

Počet běženců přicházejících do německé metropole klesl meziročně o třetinu. Jak ale říká mluvčí berlínského úřadu pro uprchlíky Monika Hebbinghausová, oficiální ubytovací kapacity jsou na hraně. A tak město hledá jiné cesty: jako třeba právě pronájem hotelu City Berlin East v Lichtenbergu.

„A kam jinam by měli jít? Radši ani nepřemýšlím o tom, kam bych sama musela jít, kdyby byla válka u nás.“

Do úsporně vybavených pokojů s kovovými palandami a bez kuchyně se od listopadu nastěhovalo 750 lidí. „A kam jinam by měli jít? Nevadí mi tady. A radši ani nepřemýšlím o tom, kam bych sama musela jít, kdyby byla válka u nás,“ říká obyvatelka Lichtenbergu paní Jenis.

Z hlasů některých místních jsou ale slyšet také obavy. Podle paní Ulriky už bylo na parkovišti před hotelem vykradené auto a sdílená je především obava, jak vše ustojí místní infrastruktura. Ačkoliv v tom jsou podle paní Sabiny uprchlíci spíš za obětního beránka.

„Je málo škol a málo lékařů, to je pravda. Ale všude kolem se staví spousta nových bytů a těch se to také týká. Když se zlepší infrastruktura pro všechny, tak bude po problémech,“ říká Sabina.

Alternativa Alternativy

Zjitřené atmosféry v Lichtenbergu se snaží využít strana AfD. Do volebního obvodu, který tradičně volí levicově, nasadila těžkou váhu, místopředsedkyni parlamentní frakce Beatrix von Storchovou. Pravicoví populisté vidí v Lichtenbergu šanci, jak vůbec poprvé strčit nohu do dveří přímo v Berlíně.

Klaudia Engelmannová, která kandiduje v Lichtenbergu za stranu Die Linke, obviňuje AfD z vyvolávání strachu. „Pro lidi je prioritou růst nájmů a dalších nákladů na živobytí. Životní úroveň se zhoršila a to jsou věci, na které máme řešení, díky kterým můžeme ve volbách uspět,“ tvrdí Engelmannová.

Jestli se podaří uhájit rudý Lichtenberg, nebo se část bývalého východního Berlína zbarví do modra, o tom rozhodnou voliči a voličky v neděli.