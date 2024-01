AfD chce Německo přeměnit na stát po vzoru Ruska, míní vicekancléř Habeck. Před zákazem ale varuje

Pravicově populistická Alternativa pro Německo (AfD) chce přeměnit Německo v autoritářský stát po vzoru Ruska. V rozhovoru s magazínem Stern to prohlásil vicekancléř a ministr hospodářství Robert Habeck ze strany Zelených, který ale varoval před unáhlenou snahou AfD zakázat. Berlín 22:26 17. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstrace se uskutečnila ve středu večer před berlínskou radnicí, kam přišly asi dva tisíce lidí | Foto: Annegret Hilse | Zdroj: Reuters

Zákaz považuje za příliš velké riziko také bavorský premiér a šéf Křesťansko-sociální unie (CSU) Markus Söder, ačkoli je podle něj stále viditelnější, že chování AfD je nepřátelské vůči německé ústavě.

Debaty o možném zákazu AfD, která je na vrcholu popularity a která je podle průzkumů veřejného mínění po konzervativní unii CDU/CSU druhou největší politickou silou v Německu, rozproudila na počátku roku spolupředsedkyně sociální demokracie (SPD) Saskia Eskenová.

'Nazis, no thank you'; Germans take to streets to call for AfD ban https://t.co/dCh7BkyklX pic.twitter.com/R24C1QTQqz — Reuters (@Reuters) January 17, 2024

Před týdnem pak investigativní skupina Correctiv zveřejnila rozsáhlý článek o tom, jak členové AfD, ultrakonzervativního spolku WerteUnion a příslušníci krajní pravice jednali loni v listopadu v Postupimi o tom, jak z Německa vystěhovat miliony lidí přistěhovaleckého původu. V reakci na to se v Německu uskutečnilo několik demonstrací proti AfD.

Poděkování od Scholze

Další demonstrace se uskutečnila ve středu večer před berlínskou radnicí, kam přišly asi dva tisíce lidí. S sebou protestující měli transparenty s nápisy „Pryč s nacisty“, „Zastavte AfD“ či „Berlín má AfD plné zuby“.

Podobná demonstrace o víkendu přilákala do Berlína 25 tisíc lidí a do Postupimi deset tisíc. Kancléř Olaf Scholz ve středu na síti X účastníkům poděkoval za to, že v tak hojném počtu vyšli do ulic, aby se jménem demokracie postavili rasismu a nenávisti. V zemi nadále zesílily debaty o tom, jak proti AfD zakročit.

Ich bin dankbar, dass Zehntausende in diesen Tagen überall in Deutschland auf die Straße gehen - gegen Rassismus, Hetze und für unsere freiheitliche Demokratie. Das macht Mut und zeigt: Wir Demokratinnen und Demokraten sind viele - viel mehr als diejenigen, die spalten wollen. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) January 17, 2024

„Chtějí z Německa udělat stát, jako je Rusko. Systematicky se na to připravují,“ řekl Habeck s tím, že AfD se nijak netají svým světonázorem. „Bezpečnostní úřady proto musí postupovat systematicky, sbírat důkazy a pečlivě sledovat jednotlivce, skupiny, události a výroky,“ uvedl.

Konference jako ve Wannsee. Němečtí krajně pravicoví politici chtějí vyhnat ‚nepůvodní obyvatele‘ Číst článek

Možný zákaz AfD Habeck nevyloučil, varoval ale před unáhleným postupem. „Pokud se prokáže, že nějaká strana chce zemi změnit ve fašistický stát, tak by měla být zakázána, ať již je jakkoli silná,“ řekl. „Ale škody napáchané neúspěšným řízením o zákazu strany by byly obrovské. Vše proto musí být naprosto legální,“ dodal.

Za nezbytné AfD sledovat a shromažďovat informace o jejím jednání považuje také Söder, který řekl, že vidí stále více známek toho, jak je strana vůči německé ústavě nepřátelská.

„Máme o tom stále více indicií,“ řekl Söder v úterý na jednání parlamentní frakce CSU. Stranu, kterou CSU a její celoněmecká sestra Křesťanskodemokratická unie (CDU) označují za pravicově radikální, ale zakázat nechce. „Je to příliš velké riziko,“ poznamenal.

‚Příliš velké škody‘

Také vládní zmocněnec pro východní Německo Carsten Schneider, který je z SPD, nepovažuje za chytré spustit proces zákazu AfD.

„Pokud zakážeme stranu, která se nám nelíbí, ale je v čele průzkumů veřejného mínění, pak to jen povede k ještě větší solidaritě s touto stranou,“ řekl Schneider deníku Süddeutsche Zeitung.

Cologne was the latest German city to see thousands protest against right-wing extremism and the far-right AfD party amid reports of a deportation "master plan" for "remigration." pic.twitter.com/Fcf5ZnQXjh — DW News (@dwnews) January 17, 2024

„Škody by byly příliš velké,“ uvedl s tím, že je nutné voličům jasně ukázat, co jsou plány AfD a jak by tato strana Německo poškodila.

Německé vztahy s Českem jsou nejlepší v historii. Úspěch krajní pravice to nezmění, ujišťuje velvyslanec Číst článek

Podle veřejnoprávní televize ZDF se nezdá, že by nové aféry stranu znepokojovaly, protože AfD se vidí na cestě k moci. Podobně se před dvěma týdny v vyjádřil poslanec AfD Petr Bystroň. Ten řekl, že snaha stranu zakázat je aktem zoufalství.

„Tyhle rošády už jim ale nepomůžou, AfD bude vládnout,“ prohlásil.

Německo v září čekají troje zemské volby - v Braniborsku, Durynsku a Sasku. Ve všech třech regionech je AfD nejsilnější stranou. Průzkum deníku Sächsische Zeitung slibuje AfD v Sasku 37 procent, druhá by s 33 procenty skončila nyní vládní CDU premiéra Michaela Kretschmera.

Deník Bild ve středu napsal, že AfD by v Sasku mohla sestavit i jednobarevnou vládu, pokud by ostatní strany jako SPD či liberální FDP skončily pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do zemského sněmu. AfD by v takovém případě stačilo okolo 40 procent hlasů.