Tahají nábytek, odklízí bahno. Do německých měst zasažených povodněmi přijeli pomáhat i dobrovolníci

Přírodní katastrofy prověřují soudržnost národa. Podobně jako se Češi po tornádu sjížděli na jižní Moravu, aby pomohli s odklízením škod, tak teď stejným způsobem Němci vyráží na západ země do měst a vesnic zasažených mohutnými povodněmi. Mezi nejhůře postižené oblasti patří Porýní Falc a Severní Porýní-Vestfálsko. A právě do těchto míst míří jak policisté a hasiči, tak i dobrovolníci a pomocníci z celého Německa. Ahrweiler 10:46 18. července 2021

„Všechno je v podstatě zničené. Jsou tu vybitá okna, poničený nábytek. Chceme tady zůstat do konce víkendu. Pak musíme jet domů,“ řekl Radiožurnálu David z Dortmundu. Pomoct se rozhodl ihned poté, co viděl záběry z poničených oblastí v televizi. Teď je na místě s kamarády a pomáhají u domu, který je, dalo by se říct, v první linii – je na nábřeží a právě tam řeka Ahr odnesla všechno, co ji stálo v cestě. Z domu vynášejí dobrovolníci bahno a poničený nábytek, který se už nedá použít.

Kromě hasičů pomáhají v Německu s odklízením škod i dobrovolníci. Poslechněte si reportáž Martina Baluchy

Silnici čistí na nábřeží velký bagr, voda vytrhala z cesty veškerý asfalt. Zbyla jen hlína a technika se ji snaží upravit tak, aby na místo mohla přijet další pomoc. Odstraňuje i zbytky stromů a popadaný plech.

„Nám se to naštěstí vyhnulo a jsme v bezpečí. Včera jsme se vrátili z dovolené a teď chceme pomoct. V podstatě všechno, co je uvnitř domu, musí ven,“ líčí Julian, který přijel z vesnice Lannesdorf nacházející se na předměstí Bonnu a od Ahreweileru je zhruba půl hodiny jízdy autem. Tak jako David i on pomáhá v jedné z nejvíce poškozených lokalit na nábřeží. O pomoc ho poprosil jeho kamarád a zároveň fotbalový spoluhráč Ralph.

„Voda vystoupala do výšky osmi metrů. Všechno je zničené - od sklepa až po jídelnu a kuchyň. Voda se dostala i na zahradu a odnesla naše tři auta. Tenhle rok se už sem nebudu moct nastěhovat,“ popisuje Ralph a vybavuje si i povodeň z roku 2016. Tehdy voda nevystoupala tak vysoko a zadržely ji pytle s pískem. Ty ale tentokrát nestačily a jsou různě poházené mezi domy.

Povodněmi postižené městečko Ahrweiler v Německu. | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

V zasažených regionech teď kromě dobrovolníků pomáhá přes 20 tisíc profesionálů – hasičů, policistů a členů spolkové agentury pro technickou pomoc. Škody odklízí také na 900 vojáků vybavených obrněnými transportéry.