Epidemie v Německu sílí. Nejpostiženějším regionům hrozí uzavření škol i zákaz nočního vycházení

Němci kvůli horšící se epidemické situaci nemohou od pondělního jednání kancléřky Angely Merkelové se zemskými premiéry očekávat žádné výraznější uvolňování opatření, v nejpostiženějších regionech hrozí naopak zákaz nočního vycházení či uzavírání škol a školek. Některé spolkové země by ale podle médií alespoň částečně chtěly povolit turistické ubytování, pokud by bylo možné hosty izolovat. To však Merkelová nejspíše odmítne.

Shoda panuje na prodloužení karanténních opatření, která potrvají nejméně do 18. dubna. Dosud platilo datum 28. března.

Ještě 4. března, kdy Merkelová s premiéry jednala o omezeních naposledy, se Německo připravovalo na postupné rozvolňování. Tehdy ale země v sedmidenním průměru vykazovala 64 nových případů na 100 000 obyvatel, byla tak na dohled od hodnoty 50, kterou odborníci považují za zlom kontroly nad pandemií. Pomalé zhoršování situace ale v posledních dnech nabírá na obrátkách a sedmidenní incidence podle Institutu Roberta Kocha nyní činí 107,3 případu.

Tato hodnota již předpokládá automatickou aktivaci nouzové brzdy, která má vrátit karanténní režim do podoby ze začátku března, kdy se Německu dařilo míru infekce snižovat. Od té doby se v zemi otevřely obchody, které neprodávají zboží denní potřeby, a v některých regionech i zoologické zahrady nebo kulturní zařízení, jako jsou galerie či muzea. V Berlíně zkušebně hrají divadla a koncertní síně.

Debata s premiéry

Podoba nouzové brzdy, jejíž spuštění se plánovalo od sedmidenní incidence vyšší než sto, bude jedním z velkých témat pondělního jednání Merkelové a zemských premiérů. Ochota některých spolkových zemí, které mají díky federálnímu systému vysokou míru autonomie, není příliš vysoká. Například Braniborsko, kde kabinet řídí sociálnědemokratický premiér Dietmar Woidke, do svého zemského karanténního nařízení nouzovou brzdu nezaneslo a s rázným uzavíráním počítá až od hodnoty dvou set.

Na této incidenci je již Durynsko a rychle se jí přibližuje Sasko. V tamních nejpostiženějších regionech úřady přikročily k uzavření škol a školek, což nyní hrozí i v dalších částech Německa. Z návrhu závěrů dnešního jednání, ze kterého cituje list Frankfurter Allgemeine Zeitung, je další fungování škol a školek v oblastech s incidencí nad 100 podmíněno pravidelným testováním učitelů a dětí. Při hodnotě nad 200 návrh udává plošné uzavření nehledě na možnosti testování.

Zda takový postup ke školám a školkám Merkelová s premiéry schválí, je nejasné, protože zemští ministři školství před dopady další uzavírky vzdělávacích institucí varují a upozorňují na následky, které taková omezení na děti mají.

Zákaz nočního vycházení?

Ve hře je také omezení pohybu, kdy by v regionech se sedmidenní incidencí nad 100 nebylo bez dostatečného důvodu možné v noci opouštět domov. Vládní sociálnědemokratický poslanec a epidemiolog Karl Lauterbach, který je známým zastáncem razantních opatření, řekl, že zákaz vycházení není zatím nezbytný, v případě dalšího razantního růstu infekce bude ale nevyhnutelný.

Zhoršení stavu se mnozí politici včetně Merkelové obávají, protože v zemi stále více převládá britská mutace koronaviru, která je považována za nakažlivější než původní varianty.

V závěru března navíc začínají velikonoční prázdniny, které si Němci unavení karanténou chtějí užít. Svědčí o tom zájem o zájezdy na španělské Baleárské ostrovy, které Německo vyškrtlo ze seznamu rizikových oblastí. Vyloučeno proto není, že Německo bez ohledu na cíl zahraniční cesty zavede pro navrátilce povinnou karanténu, aby turisty odradilo.

Návrh závěrů pondělního jednání vyzývá obyvatele, aby se vzdali zbytečných cest do zahraničí i po Německu. Ze spolkových zemí se sociálnědemokratickými vládami ale přišel návrh, který by naopak domácí turistiku přes Velikonoce umožnil díky otevření ubytovacích zařízení, kde by bylo možné zajistit vzájemnou izolaci hostů. Z takového přístupu by těžili pronajímatelé prázdninových domků, apartmánů či karavanových kempů. Konzervativní unie CDU/CSU se k tomu ale podle magazínu Focus staví skepticky, neboť se obává soudních pří s hoteliéry, kteří by otevřít nemohli.

