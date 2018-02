Polovina tanků, třetina stíhaček. Německou armádu trápí nedostatek bojeschopné výzbroje

Německá armáda by v případě okamžité potřeby mohla do bojové akce nasadit ani ne polovinu ze svých tanků Leopard 2.

Ještě horší je pak situace v případě vzdušných sil. Tam mají vojáci k dispozici jenom 13 z 58 dopravních vrtulníků a třeba ze stíhaček můžou použít jen třetinu, tedy necelých čtyřicet strojů.

A ani námořnictvo by to ve válce nemělo snadné. Z šesti ponorek třídy 212A můžou do boje nasadit pouze jednu.

Podle německého ministerstva obrany může za nízkou bojeschopnost výzbroje mimo jiné i fakt, že je armáda často zatěžovaná výcviky a cvičeními v rámci aliančních závazků. Vybavení se tak neustále opotřebovává.

Opozice a taky zájmové sdružení aktivních a bývalých vojáků viní ze zanedbání armády ministryni obrany Ursulu von der Leyenovou. I ta přiznává, že je nedostatečná bojeschopnost výsledkem dlouhodobého zanedbávání. Zdůrazňuje ale, že nová koaliční smlouva mezi vládními stranami už s navýšením rozpočtu pro armádu počítá.

Německá ponorka třídy 212A s názvem U-34 | Foto: Bundeswehr Fotos | Zdroj: Wikimedia Commons