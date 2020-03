Opatření v Bavorsku: zrušené akce, zavřené obchody a zákaz provozu restaurací, kde se nevaří

Německo uzavřelo hranice od Lucemburska až po Rakousko. Vedlo ho k tomu nejen šíření nového koronaviru, ale také hromadné skupování zásob v příhraničních obchodech. Bavorsko navíc vyhlásilo stav katastrofy, protože již nedokáže najít ohniska epidemie. V Berlíně zase mnozí nedodržují nařízení. „O víkendu se pořádalo obrovské množství večírků v soukromých bytech,“ popisuje pro Radiožurnál stálým zpravodajem v Berlíně Václav Jabůrek. Od zpravodaje z místa Berlín 17:22 16. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Starosta Mnichova Dieter Reiter (vlevo) a bavorský kancléř Markus Soeder a jejich ženy na Oktoberfestu. | Foto: Markus Soeder | Zdroj: Reuters

Bavorsko je první spolková země, která oznámila celou řadu mimořádných opatření. Co všechno tam začne platit?

Předně to bude zákaz všech druhů akcí a zavřou se obchody s méně důležitým zbožím. Jejich výčet je velmi podobný tomu, který teď platí v Česku. Bavorsko vedle toho zakáže provoz všech hospod a barů, kde se nevaří. Restaurace a jídelny budou fungovat jen do tří hodin odpoledne a uvnitř může naráz sedět maximálně třicet lidí. Bavorský premiér Markus Söder všechny obyvatele vyzval, aby omezili styk s ostatními.

Region alespoň zatím neomezí pohyb lidí, protože podle Södera doufá, že každý chápe vážnost situace. Od pondělí jsou podobně jako ve většině ostatních spolkových zemích uzavřené všechny školy. A bavorský stát vedle toho vytvoří záchranný balíček pro všechny postižené firmy. V tomhle fondu bude v přepočtu více než čtvrt bilionu korun.

V celém Německu je teď už více než šest tisíc nakažených. Jaká opatření platí v jiných regionech?

Plošně platí zákaz akcí nad tisíc účastníků. Mnoho zemí ale zavedlo ještě přísnější pravidla. V Německu coby federaci mají právo na taková rozhodnutí pouze regionální vlády. Například v Berlíně jsou od soboty uzavřené všechny restaurace a jakákoliv akce nad třicet lidí je nezákonná. Podle státního ústavu Roberta Kocha ale vznikl další problém. Mnoho lidí se pokouší nařízení sabotovat a hlavně o víkendu se pořádalo obrovské množství večírků v soukromých bytech.

Přitom zrovna berlínský noční život stojí za velkým počtem objevených případů a virologové varují, že se nákaza bude s takovým přístupem šířit dál. Tohle je ale specifikum velkých měst.

Na severu Německa se zase uzavřely všechny ostrovy v Baltském a Severním moři. Do oblasti nesmí žádní turisté. A Bádensko-Würrtenbersko do několika dní zastaví všechnu osobní leteckou dopravu a tím pádem uzavře například letiště ve Stuttgartu.

A jak je na tom německý zdravotní systém. Jak se na budoucí problémy připravuje?

Už v pátek dostali ředitelé všech nemocnic dopis od ministra zdravotnictví. Jens Spahn je všechny žádal o to, aby okamžitě zrušily všechny méně důležité zákroky a začaly nabírat posily. Jednak prý mají rychle zaškolit studenty medicíny, a taky povolat co nejvíc lékařů v důchodu. Spahn všechny kliniky ujistil, že ceny za tahle opatření zaplatí stát.

Podle deníku Frankfurter Allgemeine je samotný pohled na samotná čísla poměrně uklidňující. Německý zdravotní systém by v extrémním případě dokázal denně přijmout na čtyři tisíce lidí ve vážném stavu.

Problémem ale může být odbornost personálu. Na boj s nákazou budou potřeba experti na plicní choroby a zdravotníci musí umět obsluhovat stroje na podporu dýchání. Tématem jsou i zásoby ochranných pomůcek. Německo v tuto chvíli shání hlavně další plicní ventilátory, kterých má na 25 tisíc takových jednotek a dalších nejméně deset tisíc strojů se pro něj vyrábí.

Pojďme se ještě krátce vrátit k tématu, které jsi okrajově zmínil. Co chce Německo dělat s hospodářskými dopady celé nákazy?

Jednak slibuje prakticky neomezené půjčky všem dotčeným firmám. Ministr financí Olaf Scholz dokonce nevylučuje možnost, že by stát převzal většinový podíl v některých firmách. Podle šéfa rezortu hospodářství Petera Altmaiera ale ještě rozhodně neuzrál čas na to, aby se o takových věcech vážně uvažovalo.

Vláda v pondělí uvolnila taky pravidla pro vyhlašování insolvencí, aby zabránila případné vlně bankrotů. Až do září se tak firmy, které nebudou schopné splnit nějaký závazek, nemusí ze strany úřadů obávat automatického zániku. Ministerstvo hospodářství v pondělí upravilo taky svůj výhled do budoucna - dozvuky nynějších problémů prý budou Německo zaměstnávat nejméně do třetího kvartálu letošního roku.

