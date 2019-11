Německo si připomíná 30 let od pádu Berlínské zdi, oslav se zúčastní i prezident Zeman

Německo si v sobotu připomíná třicet let od pádu Berlínské zdi. Tato železobetonová stavba měla zastavit proud emigrantů na západ a při pokusu o její překonání zemřelo nejméně 140 lidí. I když je už minulostí, v historické paměti německého národa zůstává. Od stálého zpravodaje Berlín 7:25 9. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přesně před třiceti lety udělal východoněmecký režim ústupek, všem občanům dal s okamžitou platností právo cestovat na západ, a ještě ten den tím padla Berlínská zeď. | Zdroj: Reuters

„Zeď má pro Berlín velmi symbolický charakter. Dnes si ji spojujeme spíš s nadějí a se znovusjednocením - zkrátka proto, že dnes už neexistuje. S tímhle tématem pracuje i náš památník. Člověk tam vidí, jak celá hranice původně vypadala, ale může se po ní svobodně procházet. Dělat něco, co bylo dříve naprosto nemyslitelné. Překračovat z jedné strany na druhou a tím vlastně tu zeď symbolicky znovu bořit,“ říká Hannah Bergerová z Nadace Berlínské zdi. Vedle této stavby je s koncem východoněmeckého režimu spojené i jednoduché heslo.

„My jsme lid. To byl slogan, který podle mě na naši stranu přetáhl i mnoho prorežimních lidí. Díky němu si uvědomili, že tohle hnutí neřídí nepřátelské západní síly. Bylo vidět, jak to rezonovalo třeba u členů lidových milic. Stáli v uniformách a se zbraněmi, ale najednou si uvědomili, že přece nemůžou zasáhnout proti vlastním kolegům a přátelům. A podobně to zafungovalo i mezi vojáky, policisty, a dokonce i v samotné Stasi,“ vzpomíná David Timm, pamětník podzimních demonstrací v Lipsku, kde se heslo poprvé objevilo.

Originální vzpomínku má i tehdejší východoněmecká vědkyně a dnes spolková kancléřka Angela Merkelová. O pádu Berlínské zdi se doslechla potom, co vyšla ze sauny. Krátce nato už pila pivo na druhé straně dnes už sjednoceného města.

Beethoven, Bowie

Německá metropole si pád zdi připomene rozsáhlými oslavami. Vedle amerického ministra zahraničí Mikea Pompea se jich zúčastní i zástupci Česka v čele s prezident Milošem Zemanem.

Prezident Miloš Zeman v sobotu dopoledne navštíví památník Berlínské zdi, kde ho doprovodí lídři Visegrádské čtyřky. Na akci je sezval spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier a setkání se zúčastní i kancléřka Angela Merkelová.

Hlavním bodem oslav bude večerní festival před Braniborskou bránou. Před statisíci lidí tam zazní 5. symfonie Ludwiga van Beethovena a taky píseň Heroes od Davida Bowieho. Českou republiku bude večer zastupovat ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD. Vstup na festival bude zdarma a završí ho ohňostroj.