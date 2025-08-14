Prvních 100 dnů v úřadu. Kancléř Merz sliboval nižší ceny elektřiny, investuje do zbrojení, hodnotí Němci

Kancléř Friedrich Merz vládne v Německu přesně 100 dní. Mnoho lidí s ním ale spokojeno není. Podle posledního průzkumu agentury Forsa vládě důvěřuje jen necelá třetina občanů. A kdyby volby byly teď, mohla by je vyhrát strana Alternativa pro Německo. Němci poukazují například na kontroverzní volbu ústavních soudců nebo vysoké ceny energií.

Od stálého zpravodaje Berlín Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Německý kancléř Friedrich Merz

Německý kancléř Friedrich Merz | Foto: Liesa Johannssen | Zdroj: Reuters

„Leccos se musí ještě zlepšit. Vláda třeba slibovala, že všem klesnou účty za elektřinu, ale zatím ulevila jen některým podnikům. Je třeba, aby ty změny pocítili i běžní občané,“ říká berlínský senior Ralf. Nelichotivé výsledky průzkumů pro vládu (i pro Friedricha Merze osobně), ale nevnímá dramaticky.

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si reportáž o tom, jak Němci hodnotí prvních sto dnů vlády kancléře Friedricha Merze.

Podle Ralfa je normální, že vlády dělají zkraje volebního období méně populární opatření. Až se později před volbami přikloní k voličům, čísla se můžou zase otočit.

Z podobných důvodů zatím nechce vládu soudit ani mladý inženýr Tim. „100 dnů – no a? Já jsem Merze nevolil, ale dal bych mu přece jen víc času,“ říká inženýr z Mnichova.

Víc se podle něj ukáže v dalších měsících. Spíš za dobré například považuje, že německá vláda schválila velké investice do zbrojení, ale ještě si chce počkat, jestli si to vyžádá škrty v sociální politice nebo v podpoře obnovitelných zdrojů, to by považoval za nešťastné.

Sám Friedrich Merz si o žádnou dobu hájení neříkal, a na jaře naopak sliboval, že občané pocítí změny k lepšímu už v létě. To se podle optičky Jesiky zatím nestalo a vláda jí spíš připravila nejedno zklamání.

„Mrzela mě například volba ústavních soudců. Křesťanští demokraté jsou prostě moc konzervativní,“ naráží Jesika na fakt, že poslanci CDU zablokovali minulý měsíc volbu ústavní soudkyně, která zastává z jejich pohledu příliš liberální názor na potraty.

Zpackaná volba se postarala zatím o největší rozepři v černo-červené koalici. Své vlastní spolustraníky pak Friedrich Merz minulý týden popudil omezením vývozu zbraní do Izraele.

Tomáš Havlín Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme