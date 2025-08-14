Prvních 100 dnů v úřadu. Kancléř Merz sliboval nižší ceny elektřiny, investuje do zbrojení, hodnotí Němci
Kancléř Friedrich Merz vládne v Německu přesně 100 dní. Mnoho lidí s ním ale spokojeno není. Podle posledního průzkumu agentury Forsa vládě důvěřuje jen necelá třetina občanů. A kdyby volby byly teď, mohla by je vyhrát strana Alternativa pro Německo. Němci poukazují například na kontroverzní volbu ústavních soudců nebo vysoké ceny energií.
„Leccos se musí ještě zlepšit. Vláda třeba slibovala, že všem klesnou účty za elektřinu, ale zatím ulevila jen některým podnikům. Je třeba, aby ty změny pocítili i běžní občané,“ říká berlínský senior Ralf. Nelichotivé výsledky průzkumů pro vládu (i pro Friedricha Merze osobně), ale nevnímá dramaticky.
Poslechněte si reportáž o tom, jak Němci hodnotí prvních sto dnů vlády kancléře Friedricha Merze.
Podle Ralfa je normální, že vlády dělají zkraje volebního období méně populární opatření. Až se později před volbami přikloní k voličům, čísla se můžou zase otočit.
Z podobných důvodů zatím nechce vládu soudit ani mladý inženýr Tim. „100 dnů – no a? Já jsem Merze nevolil, ale dal bych mu přece jen víc času,“ říká inženýr z Mnichova.
Víc se podle něj ukáže v dalších měsících. Spíš za dobré například považuje, že německá vláda schválila velké investice do zbrojení, ale ještě si chce počkat, jestli si to vyžádá škrty v sociální politice nebo v podpoře obnovitelných zdrojů, to by považoval za nešťastné.
Sám Friedrich Merz si o žádnou dobu hájení neříkal, a na jaře naopak sliboval, že občané pocítí změny k lepšímu už v létě. To se podle optičky Jesiky zatím nestalo a vláda jí spíš připravila nejedno zklamání.
„Mrzela mě například volba ústavních soudců. Křesťanští demokraté jsou prostě moc konzervativní,“ naráží Jesika na fakt, že poslanci CDU zablokovali minulý měsíc volbu ústavní soudkyně, která zastává z jejich pohledu příliš liberální názor na potraty.
Zpackaná volba se postarala zatím o největší rozepři v černo-červené koalici. Své vlastní spolustraníky pak Friedrich Merz minulý týden popudil omezením vývozu zbraní do Izraele.