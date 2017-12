Podporovatel Islámského státu zvažoval v Karlsruhe útok automobilem, policisté ho zatkli

Speciální jednotky německé policie ve středu v Karlsruhe zatkly devětadvacetiletého muže, který podle vyšetřovatelů „zvažoval v tomto městě na jihozápadě Německa útok vozem“. Informovalo o tom německé nejvyšší státní zastupitelství. Zásah byl proveden pouze den po prvním výročí útoku kamionem na berlínský vánoční trh, který si vyžádal 12 mrtvých a na sedm desítek zraněných. Berlín 20:52 20. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Devětadvacetiletý muž chtěl v Karlsruhe útočit automobilem (ilustrační foto) | Foto: Pavel Pavlas

Německý občan Dasbar W. podle nejvyššího státního zastupitelství v minulosti podporoval z Německa takzvaný Islámský stát (IS) mimo jiné tím, že vytvářel propagandistická videa, která šířil na internetu. V letech 2015 a 2016 se opakovaně vydal do Iráku, kde se připojil k IS, který ho vyškolil v zacházení se zbraněmi.

V červenci letošního roku se Dasbar W. vrátil do Německa, kde uvažoval mimo jiné o útoku vozem na stánky kolem kluziště, které se nachází na náměstí před zámkem v Karlsruhe. Od konce srpna proto mapoval okolí místa. Od září se pak neúspěšně ucházel o pozici řidiče u firem, které rozvážejí zásilky.

Muž, jehož byt ve středu policie prohledala, bude ve čtvrtek předveden před soudce, který rozhodne o vazbě. Plány Dasbara W. nesou podobný rukopis jako útok tuniského teroristy Anise Amriho z loňského 19. prosince, který si Německo v těchto dnech připomínalo.

Amri tehdy najel s ukradeným kamionem do davu lidí na vánočním trhu na náměstí Breitscheidplatz v centru Berlína. Útok si vyžádal celkem 12 obětí, automobil zabil 11 lidí, včetně jedné Češky, další obětí byl polský řidič kamionu, kterého Amri pobodal a zastřelil. Asi 50 lidí bylo zraněno. Atentátníka později zastřelili policisté v Itálii.