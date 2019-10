Místo ranvejí pastvina pro divoké koně. Otevření obřího letiště v Berlíně se odkládá už osmým rokem

Asi to poslední, co by člověk na letišti čekal, je stádo divokých koní. Přesně to ale můžete potkat u Berlína, byť ono letiště je ještě pořád mimo provoz. Otevření nového obřího dopravního uzlu se odkládá už osm let a z hříbat, která původně měla okouzlovat pasažéry, mezitím vyrostli dospělí hřebci. Od stálého zpravodaje Berlín 9:43 30. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel letiště Engelbert Lütke Daldrup s koňmi | Foto: Václav Jabůrek | Zdroj: Český rozhas

„Pokoušíme se vynahradit zásah do krajiny, který nové budovy způsobí. Ohradili jsme proto třicetihektarovou louku a chtěli jsme, aby zůstala volná a moc nezarůstala. Divocí koně jsou v tomhle skvělí pomocníci. A navíc mají krásný život - mohou si tu dělat, co se jim zlíbí,“ vysvětluje ředitel doteď neotevřeného letiště Engelbert Lütke Dalrup.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Václava Jabůrka

Desítka divokých koní se na louce pase skoro pět let a za tu dobu se termín otevření odložil nejméně třikrát. Zvířata si nicméně na hluk letadel už dávno zvykla. Stroje startují z letiště Schönefeld, které leží na opačné straně rozestavěného areálu.

„Nemají s tím problém. Letadla tu prolétají neustále, ale ona zas tak hlasitá nejsou. Z nedaleké silnice jde mnohem větší hluk a jim se všechny ty zvuky slévají dohromady,“ říká Elisabeth Wredeová, která o koně s krémově zbarvenou srstí pečuje.

Projekt trvá 20 let

Jedná se o tzv. liebenthalského divokého koně. „Tohle plemeno vzniklo na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Byl to takový spontánní pokus o vyšlechtění zvířete, které se bude co nejvíc podobat prapůvodním koním,“ přibližuje chovatelka.

Tato zvířata mají navíc vlastnost, díky které je jen tak něco nevyruší. A to ani vrtulník.

Stavební skandál v Německu. Berlínské letiště je třikrát dražší a zpožděné o čtyři roky Číst článek

„Hledali jsme koně s klidnou povahou. Tohle plemeno obvykle nemá sklony k útěkům. Spíš se podobá oslům, co se jen tak nerušeně pasou. Akorát si musíme dávat větší pozor na jejich čistotu, abychom zabránili nemocem, jako je koňská chřipka nebo tetanus,“ uzavírá Wredeová.

Letiště má nést jméno kancléře Williho Brandta a celý projekt trvá už dvacet let. Za tu dobu ho stihla korupční aféra, protesty v okolních vesnicích a hlavně problémy s dodavateli. Jedny pojízdné schody byly příliš krátké a nedosáhly k hornímu patru. K některým automatickým dveřím zase nevedla elektřina. Správa letiště je nyní nicméně optimistická.

„Za definitivní termín jsme si vytyčili říjen 2020. Takže zbývá přesně rok. Pak přesuneme provoz z dosavadního terminálu v Schönefeldu do nových prostorů, kde chceme každoročně odbavit až 36 milionů cestujících,“ předpokládá ředitel letiště Berlin Brandenburg Engelbert Lütke Dalrup.

Otevření letiště u Berlína se stále odkládá. V jeho okolí se tak prohání koně | Foto: Václav Jabůrek | Zdroj: Český rozhas