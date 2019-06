Berlínská radnice chce zmrazit nájmy po dobu pěti let. Město po protestech schválilo základní pravidla

Berlín plánuje zmrazit nájmy ve městě po dobu pěti let. Na úterním jednání se vedení města dohodlo na základních pravidlech, podle kterých bude chtít postupovat. Berlín chce přijmout zákon, který vstoupí v platnost nejpozději v lednu příštího roku. Zmražení nájmů by se podle svazu nájemníků mělo týkat jednoho a půl milionu bytů. Berlín 11:12 19. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli výši nájmů vyšli Němci do ulic. | Foto: Fabrizio Bensch | Zdroj: Reuters

Situace je napjatá, dostupné bydlení v německé metropolii mizí. Nájmy v posledních několika letech strmě stoupají. Je to dáno i tím, že investoři i ze zahraničí skupují v Berlíně nemovitosti, což jejich ceny žena nahoru.

‚Bydlení je lidské právo.‘ V Německu tisíce lidí protestovaly proti růstu nájmů, část požaduje vyvlastnění Číst článek

Občanská hnutí proto dokonce požadují vyvlastnění velkých realitních koncernů. Plány radnice, kde vládnou sociální demokraté v koalici se zelenými a levicovou stranou die LINKE narážejí na silný odpor obchodníků s byty a také opozičních stran. Radnice proto počítá se soudními spory, které zmražení nájmů může vyvolat.

Návrh zákona se očekává v říjnu, nabýt účinnosti by měl v lednu 2020, platit ale bude zpětně od 18. června.

„Mělo by to být příkladem pro ostatní spolkové země,“ řekla Katrin Lompscherová, která ve vedení metropole zodpovídá za bydlení a rozvoj města. „Nyní je na nich, aby zjistili, zda by taková opatření fungovala i pro ně,“ dodala. Německá metropole Berlína má status spolkové země.

Akcie německých realitních společností v reakci zamířily dolů, například Deutsche Wohnen SE odpoledne ztrácela na frankfurtské burze 1,5 procenta a Vonovia SE 0,2 procenta.

Demonstrace

Náklady na bydlení v německém hlavním městě, které dříve proslulo mimořádně nízkými životními náklady, se od roku 2011 téměř zdvojnásobily, neboť výstavba nedrží krok s růstem místní populace. Situace vyústila v masové demonstrace a požadavek referenda, které by Berlín přinutilo vyvlastnit byty velkých vlastníků.

V Berlíně se staví tisíce bytů. Za ceny, které si většina obyvatel nemůže dovolit Číst článek

„Pokud má být strop nájemného zakotven v zákoně, je to známka politického selhání hlavního města,“ prohlásil Andreas Mattner, prezident německé realitní lobby ZIA. Berlín by se podle něho měl místo zvyšování regulace zaměřit na budování cenově dostupnějšího bydlení.

Problém se netýká jen Berlína, demonstrace se v posledních měsících uskutečnily také ve Frankfurtu, v Kolíně nad Rýnem a ve Stuttgartu.

Přestože nájmy v německé metropoli značně stouply, v porovnání s Londýnem nebo Paříží jsou stále nízké. Dvoupokojový byt v módní čtvrti Prenzlauer Berg přijde na asi 1 500 eur (přes 38 000 Kč) měsíčně, což je zhruba poloviční cena za obdobný byt v noblesní londýnské části Primrose Hill.