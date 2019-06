Berlín je ochoten přijmout ze Sýrie děti německých členů Islámského státu, píší tamní noviny

Německo je ochotné přijmout ze Sýrie děti svých občanů, kteří se připojili k teroristické organizaci Islámský stát. S odvoláním na vyjádření vlády, které zaznělo u soudu v Berlíně, o tom v pátek informoval list Süddeutsche Zeitung. Ministerstvo zahraničí odmítlo na dotaz agentury DPA tento svůj údajný postoj potvrdit. Berlín 8:10 1. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německo je ochotné přijmout ze Sýrie děti svých občanů, kteří se připojili k teroristické organizaci Islámský stát (ilustrační snímek) | Foto: Lenka Klicperová

Německá diplomacie se „už nějakou dobu pokouší dostat děti, které si zaslouží zvláštní ochranu, z uprchlických táborů v Sýrii“, řekl podle Süddeutsche Zeitung zástupce ministerstva zahraničí u správního soudu v Berlíně.

Ten se nyní zabývá žalobou prarodičů dvou nezletilých sirotků, kteří se domáhají jejich převezení z uprchlického tábora na syrsko-iráckém pomezí do Německa. Dcera stěžovatelů se připojila k tzv. Islámskému státu (IS) v Sýrii, v bojích o poslední baštu radikálů Baghúz ale nedávno přišla o život.

Právní zástupce rodičů dětí někdejší členky IS - jedné čtyřleté a jedné téměř dvouleté dívky - listu Süddeutsche Zeitung řekl, že se zatím nedá odhadnout, kdy by se mohly děti ze Sýrie do Německa dostat. „Za dva nebo tři měsíce ale děti možná už nebudou naživu,“ uvedl právník s tím, že podmínky v uprchlickém táboře, kde dívky žijí, jsou hrozivé.

Švédsko nebo Francie

Na dotaz agentury DPA, zda může informace novinám potvrdit, v pátek německé ministerstvo zahraničí uvedlo, že „se k probíhajícím řízením nevyjadřuje“. Dosud německá diplomacie odmítala, aby se němečtí džihádisté a jejich rodinní příslušníci vraceli ze Sýrie do německé vlasti.

Přístup jednotlivých zemí, jejichž občané se v uplynulých letech připojili k samozvaného Islámskému státu a v jeho řadách na Blízkém východě bojovali, se liší. Například Švédsko či Francie přijaly už několik dětí svých občanů, především sirotků.

Uzbekistán tento týden převzal 148 manželek a dětí příslušníků IS. Řada dalších zemí ale přijímání džihádistů a jejich rodin kategoricky odmítá.