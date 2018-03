Německo zřídilo komisi pro vyšetření vánočního útoku v Berlíně. Tamní úřady prý udělaly mnoho chyb

Nejkrvavějšímu útoku ve jménu takzvaného Islámského státu (IS) na německém území se už věnují vyšetřovací komise v Berlíně a Severním Porýní-Vestfálsku, kde atentátník Anis Amri nejčastěji pobýval. Na celoněmecké úrovni ale taková komise doposud zřízena nebyla, a to přesto, že si řada pozůstalých stěžovala, že se stále nepodařilo objasnit celé pozadí případu.

Pozůstalí, včetně Čecha Petra Čižmára, jehož žena Naďa při útoku zemřela, kvůli tomu kritizovali německé úřady i kancléřku Angelu Merkelovou (CDU). Šéfka německé vlády jim na prosincovém setkání v předvečer prvního výročí útoku řekla, že na vyšetření případu dohlédne. „Ona přislíbila, že se postará o to, aby se všechno vyjasnilo, vyšetřilo. Uvidíme, co se stane doopravdy. Já jsem na to sám zvědav,“ řekl tehdy českým médiím Čižmár.

Dosavadní vyšetřování ukázalo na mnoho závažných chyb německých úřadů. Ty sice tuniského islamistu Amriho, který používal řadu falešných identit, několik měsíců sledovaly a věděly, že porušuje zákony a prodává drogy, ale přesto ho nezatkly. I když ho považovaly za potenciálně nebezpečného, tak ho nedokázaly deportovat zpět do Tuniska. Ukázaly se také jasné nedostatky v komunikaci mezi tajnými službami jednotlivých spolkových zemí.

Na všechny tyto oblasti se chce parlamentní vyšetřovací komise zaměřit. „Byl systém přetížený, nebo šlo o jednotlivé chyby?“ nastínil ve čtvrtek jednu ze základních otázek šéf komise Armin Schuster (CDU).

Opoziční strany její zřízení požadovaly už v minulém volebním období, vládní CDU/CSU a SPD se tomu ale bránily. Na vznik komise kývly až po zářijových parlamentních volbách.