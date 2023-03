Evropské armády shání tanky pro Ukrajinu. Němci povolili odvoz ‚jejich‘ Leopardů, dodávky ale váznou

Političtí představitelé evropských států se setkali s neočekávaným odporem v rámci vlastních koalic, a dokonce i ze strany svých ministerstev obrany. Jejich armády musely povolat výcvikové instruktory z výslužby, aby naučili ukrajinské vojáky zacházet se starými modely tanků.

Ne vždy úspěšné snahy o poskytnutí tanků Leopard Ukrajině jsou podle New York Times jasným projevem reality, kterou Evropa dlouho ignorovala. Všichni věřili, že možnost rozsáhlého ozbrojeného konfliktu na kontinentu je v dnešní době nemyslitelná.

Konec studené války Evropu ukolébal ke spánku a armády mnoha zemí přestaly být adekvátně financované. Když Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu, ukázalo se, že evropské státy jsou žalostně nepřipravené.

Náznaky tohoto problému se objevují už od doby, kdy Rusko před rokem napadlo Ukrajinu. Projevuje se hlavně nedostatkem zbraní a munice. Skutečný rozsah bezradnosti evropských zemí se ale ukázal až teď, kdy se Německo a jeho spojenci celé týdny snaží posbírat dostatek Leopardů, aby naplnili dva prapory tanků. To je celkem 62 vozidel. Ironií je, že Německo z celé věci vychází poměrně dobře.

Kancléř Olaf Scholz dlouho odolával intenzivní veřejné nátlakové kampani ze strany ukrajinských vůdců, evropských politiků a bezpečnostních expertů, aby dodal Kyjevu tanky a umožnil i jiným zemím poslat některé ze svých vlastních Leopardů. Bál se možné ruské reakce na takový krok, protože Moskva by si ho mohla vykládat jako přímé zapojení Severoatlantické aliance do války.

Německo se nakonec uvolilo Leopardy na Ukrajinu vyslat a zelenou dalo i svým partnerům. Tanků je ale zatím příliš málo. Některé země mají problémy své Leopardy vyslat a dávají od celé věci tak trochu ruce pryč. V evropských státech jsou přitom asi 2 tisíce Leopardů ve dvou různých modelech. Patří totiž mezi nejběžněji používané bojové tanky na starém kontinentě.

Kyjev říká, že potřebuje několik set tanků. New York Times vypočítává, kolik Leopardů zatím evropské země Ukrajině slíbily: Německo jich chce poslat 18, Polsko 14 a další země počítají s dodávkou jednotek těchto strojů. Není ale jasné, čí Leopardi, potažmo která země, nahradí tanky, které budou v bojích zasaženy nebo se porouchají.

Spolkový ministr obrany Boris Pistorius řekl v únoru na Mnichovské konferenci, že je z toho poměrně v šoku. Některé státy splnily, co slíbily, nebo alespoň oznámily, že Leopardy dodají, většina ale nakonec neudělala ani to, posteskl si.

Podle Pistoriuse se řada zemí schovává za Německo. Dlouho na Berlín tlačily, aby Leopardy uvolnil, a teď mlčí. Ministr nicméně nechtěl přímo říct, o kterých státech mluví.

Řada evropských a německých představitelů, kteří jsou do jednání o dodávkách tanků zapojení, má podle deníku New York Times jiný názor. Nejde prý ani tak o to, že by jednotlivé země nechtěly dostát svým slibům, ale spíš o to, že samy netušily, jak těžké to bude.

Finsko, které se zasazovalo o to, aby Německo povolilo dodávky tanků, ve čtvrtek slíbilo dodat na Ukrajinu tři vozidla Leopard na odminovávání. O dodávce bojového tanku se zatím vláda v Helsinkách nezmínila.

