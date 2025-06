Bouřky v Německu poničily střechy domů, meteorologové nevylučují tornádo

Středeční bouře a krupobití na jihu Německa poničily několik domů. Hasiči ze spolkových zemí Bavorsko a Bádensko-Württembersko hlásí desítky výjezdů. V Ulmu se spekuluje o výskytu tornáda, informovala ve čtvrtek agentura DPA. Meteorologové původně tvrdili, že k tomu jsou skeptičtí, později ale uvedli, že jeho výskyt nevylučují. Jasno podle nich bude v příštích dnech. Počasí Berlín 17:05 5. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Následky bouře v Ulmu na jihu Německa | Foto: Fabian Geier | Zdroj: Reuters

Silná bouře v Ulmu na hranici Bádenska-Württemberska a Bavorska poničila střechy domů v několika ulicích čtvrti Donaustetten. Podle mluvčího místních hasičů řada z nich teď není obyvatelná. Zranění ale nikdo neutrpěl. „Škody odhadujeme jen v Donaustettenu na 500 000 eur (12,4 milionu Kč),“ uvedl mluvčí policie.

Německá meteorologická služba (DWD) v této souvislosti prověřuje, zda v Ulmu neřádilo tornádo.

„Jsme k tomu ale spíše skeptičtí. Předpokládáme, že to tornádo nebylo,“ uvedla ve čtvrtek ráno. Později ale sdělila, že je možné, že se skutečně krátce v místě tornádo vyskytlo. „Jen analýza škod na místě může dát odpověď,“ řekl meteorolog DWD Adrian Leyser Sturm. Dodal, že jasno by mělo být do několika dní.

Z bavorských regionů Horní Falc a Dolní Bavorsko, které oba leží u hranic s Českem, hasiči hlásí téměř stovku výjezdů spojených s bouřemi a krupobitím. Většinou šlo ale jen o přetékající kanalizaci, zlomené stromy či zatopené sklepy.

Nejvydatnější byl v Bavorsku podle meteorologů déšť v pošumavském městě Zwieselu, který leží necelých 15 kilometrů od české hranice, a v okolí Řezna. Napršelo tam shodně zhruba 26 litrů na metr čtvereční.