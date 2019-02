Německo po brexitu nebude vydávat své občany do Velké Británie. Obává se spolupráce v oblasti bezpečnosti

Německo varovalo, že okamžitě po brexitu zastaví vydávání svých občanů do Británie, a to i když odejde z Evropské unie na základě dohody. Oznámil to v neděli deník Financial Times s odvoláním na formální sdělení předložené minulý týden Německem Evropské komisi.

