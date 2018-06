Falešná zpráva o rozpadu spojenectví CDU a CSU způsobila v Německem rozruch

Krátkodobý šok a úlek v pátek v Německu způsobila informace o tom, že se předseda Křesťanskosociální unie (CSU) Horst Seehofer rozhodl vypovědět letité spojenectví se sesterskou Křesťanskodemokratickou unií (CDU) kancléřky Angely Merkelové, než se ukázalo, že jde o zprávu satirického magazínu Titanic. Jak vážně některá média falešnou zprávu vzala, ukazuje podle pozorovatelů na složitost současné politické situace v Německu. Berlín 14:43 15. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Křesťanskosociální unie (CSU) Horst Seehofer a kancléřka Angela Merkelová za Křesťanskodemokratickou unii (CDU). | Foto: Michele Tantussi | Zdroj: Reuters

Zprávu do celého světa po poledni vypustila agentura Reuters, která se přitom odvolávala na twitterový účet rozhlasové a televizní stanice HR. Za několik minut o ní informovaly některé německé weby i zpravodajské televize, které okamžitě začaly rozebírat, co konec letitého spojenectví CDU a CSU a s ním ruku v ruce jdoucí konec vlády znamená. Než ale šokující novinku stačili okomentovat první pozvaní experti, ukázalo se, že ji do světa vypustili recesisté.

Zpráva, kterou by zřejmě za normálních okolností nikdo nebral vážně, způsobila tak silný rozruch kvůli tomu, že mezi CDU a CSU nyní skutečně panuje nebývalé napětí, které podle některých může dokonce ohrozit i další fungování velké koalice CDU/CSU a sociálních demokratů (SPD).

Příčinou sporu jsou Seehoferovy plány vracet hned na německých hranicích zpět běžence, kteří už byli registrováni v jiném státu EU, ve Švýcarsku nebo v Norsku. Merkelová je zatím s odkazem na evropský právní rámec odmítá, kvůli čemuž už Seehofer pohrozil i tím, že je prosadí sám, navzdory její vůli. Takový postup by v Německu prakticky neměl obdoby.