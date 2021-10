Předseda německých křesťanských demokratů Laschet nabídl funkci šéfa strany

Laschetova unie skončila v zářijových parlamentních volbách těsně druhá za sociální demokracií (SPD) kancléřského kandidáta Olafa Scholze, který dnes poprvé společně jedná o možné vládní koalici se Zelenými a liberálními svobodnými demokraty (FDP). CDU/CSU tak hrozí odchod do opozice.

Záměr sestavit vládu s liberály a Zelenými měl i Laschet, obě menší strany daly ale prozatím přednost sociálním demokratům. Laschet dnes na jednání poslanecké frakce CDU/CSU podle agentury DPA naznačil, že je ochoten kvůli jednáním o koalici upozadit vlastní ambice.

„Pokud to půjde lépe s jinými lidmi, pak prosím," citovala předsedu CDU agentura DPA. Dodal také, že přednost před konkrétními osobnostmi musí mít projekt vládní koalice.

Rekordní minimum hlasů

Do čela CDU, která je sesterskou stranou bavorské Křesťansko-sociální unie (CSU) bavorského premiéra Markuse Södera, byl Laschet zvolen na 16. ledna, kdy vystřídal Annegret Krampovou-Karrenbauerovou. Nyní by Laschet mohl stranu vést do doby, než ji předá svému nástupci.

Laschetova koalice CDU/CSU získala ve volbách 24,1 procenta hlasů, což představuje po 16 letech vlády kancléřky Angely Merkelové rekordní minimum. Křesťanští demokraté tak zaostali o necelé dvě procenta hlasů za Sociální demokracií, která procent získala 25,7. Třetí Zelení dostali od voličů podporu 14,8 procent, což pro stranu znamenalo historické maximum. Liberární svobodné demokraty Němci podpořili 11,5 procenty hlasů.