Němečtí konzervativci a sociální demokraté se shodli na financování obrany. Chtějí reformu dluhové mzdy

Dohoda německých stran jednajících o nové vládě na finančním balíčku představuje i novou šanci pro další pomoc Ukrajině. Na tiskové konferenci to ve středu řekl mluvčí dosluhující vlády kancléře Olafa Scholze Steffen Hebestreit. Konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD), které po volbách jednají o vytvoření koalice, se v úterý dohodly na financování výdajů na obranu a investic do infrastruktury. Berlín 15:13 5. března 2025

Konzervativci pravděpodobného příštího kancléře Friedricha Merze a sociální demokraté se po třech dnech sondážních rozhovorů dohodli na reformě takzvané dluhové brzdy, ústavního opatření, které má bránit přílišnému zadlužování země.

Vyjmuty z ní mají být některé půjčky na obranu. Vzniknout má také zvláštní fond na investice do infrastruktury o objemu 500 miliard eur (12,5 bilionu korun), který bude financován rovněž z půjček.

Pokud bude balíček opatření schválen, znamenalo by to podle mluvčího končící vlády, v níž byla SPD nejsilnější stranou, „samozřejmě více flexibility v rozpočtech“, které by pak mohlo být využito pro další pomoc Ukrajině, která se už více než tři roky brání rozsáhlé ruské invazi.

Obě opatření chtějí CDU/CSU a SPD schválit ještě hlasy poslanců dosluhujícího Spolkového sněmu. Budou k tomu potřebovat ale i podporu dalších stran. Mimořádná schůze by se mohla uskutečnit příští pondělí.

Výjimka z dluhové brzdy

Podle vládního mluvčího Scholz dohodu CDU/CSU a SPD vítá. Německá média upozorňují, že se vyjednavačům podařilo dosáhnout za tři dny rozhovorů více než toho, na čem Scholzova vláda loni v listopadu ztroskotala.

Vláda sociálních demokratů, zelených a liberálních svobodných demokratů (FDP) se rozpadla právě kvůli sporům o reformu dluhové brzdy, kterou Scholz žádal v zájmu investic do infrastruktury, ale i další pomoci Ukrajině.

Jako volební lídr SPD Scholz navrhoval vyjmout obranné výdaje z pravidel dluhové brzdy, na kterém se nyní strany dohodly, připomněl také vládní mluvčí.

Na počátku roku německý časopis Der Spiegel uvedl, že Scholz před předčasnými volbami, které se konaly na konci února, blokuje další vojenskou pomoc Ukrajině, na kterou tlačí ministři obrany Boris Pistorius a ministryně zahraničí Annalena Baerbocková. Mělo jít o tři miliardy eur (75 miliard korun).

Na dotaz novinářů k osudu této pomoci ve středu mluvčí Hebestreit řekl, že principiálně je Německo připraveno „zaplnit mezery, které zanechají jiní“. Narážel tak zjevně na USA. V noci na úterý americká média informovala, že prezident Donald Trump nařídil přerušení americké vojenské pomoci Ukrajině.

Kvůli koordinaci další německé politiky vůči Ukrajině, Rusku, ale i Trumpově Americe se ve středu kancléř Scholz sešel se svým pravděpodobným nástupcem Merzem a dalšími zástupci stran, které jednají o budoucí německé vládě. Schůzka se uskutečnila den před mimořádným summitem Evropské unie k Ukrajině.