‚Špatná zpráva pro neočkované.‘ Německo od neděle zařadí Česko mezi epidemicky vysoce rizikové země

Německo v pátek s účinností od neděle zařadí Českou republiku na seznam epidemicky vysoce rizikových oblastí, řekl ve čtvrtek český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka. Informaci na twitteru potvrdil ministr zahraničí v demisi Jakub Kulhánek (ČSSD). O zapsání na seznam společně rozhodují německá ministerstva zahraničí, vnitra a zdravotnictví s ohledem na situaci kolem šíření nemoci covid-19. Berlín/Praha 11. 11. 2021 Německo se podle informací ČTK chystá zařadit na seznam epidemicky vysoce rizikových rovněž Rakousko a Maďarsko.

Podle ministra zahraničí v demisi Jakuba Kulhánka jde o „špatnou zprávu pro neočkované“, kteří budou muset do karantény. „Její ukončení po pěti dnech je podmíněno negativním testem,“ dodal šéf české diplomacie.

Jakub Kulhanek

@JakubKulhanek ❗️Cestování❗️Německo od neděle zařazuje ČR mezi země s vysokým rizikem nákazy Covid-19. Je to špatná zpráva pro neočkované, kteří budou muset do karantény. Její ukončení po 5 dnech je podmíněno negativním testem. Tedy prosím, pokud můžete, nechte se očkovat 💉 3 9

Turistické cestování by se ale zkomplikovalo i očkovaným, pokud do Německa přijedou s dětmi mladšími 12 let, pro něž zatím není dostupná vakcína. Děti do 12 let nemusí předkládat negativní test, je pro ně však automaticky stanovena pětidenní karanténa.

Pro očkované a vyléčené přijíždějící do Německa z vysoce rizikových zemí bude platit povinnost vyplnit digitální vstupní formulář. Ten musí vyplnit i neočkovaní, k tomu se na ně však vztahuje rovněž právě požadavek karantény.

Karanténní nařízení, které vstup do Německa upravuje, počítá pro vysoce rizikové země s řadou výjimek. Izolace ani vstupní formulář není vyžadován od těch, kteří Německem jenom projíždějí, případně kteří vysoce rizikovou oblastí bez zastavení projeli. Tato úleva platí také pro takzvaný malý pohraniční styk, kdy pobyt v Německu nepřesáhne 24 hodin, případně kdy cesta z Německa do vysoce rizikové oblasti je kratší než 24 hodin.

Výjimka pro rodiny s dětmi

Pro návštěvu dětí či rodičů je pak možné uplatnit výjimku pro pobyt trvající až 72 hodin. Formulář a karanténa se netýká ani pendlerů, kteří do Německa dojíždějí za prací či studiem.

Německo se podle informací ČTK chystá zařadit na seznam epidemicky vysoce rizikových rovněž Rakousko a Maďarsko. Slovensko se na něm nachází již od konce října. RKI aktualizované seznamy oznamuje pravidelně v pátek, v platnost pak zapsání vstupuje od neděle.

V České republice v posledních týdnech strmě stoupají počty nově infikovaných. V úterý úřady ohlásily nejvyšší nárůst od 12. března, testy odhalily více než 14 500 nakažených, za středu to bylo přes 13 500 pozitivních testů. V českých nemocnicích se s těžkým průběhem covidu-19 léčí asi 3500 lidí, ve vážném stavu je jich přes 500, což je o 200 více než před týdnem.