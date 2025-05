Německo chce ukončit ‚ping-pong' migrantů na hranicích. Zpřísní kontroly i odmítání

Sblížení Trumpa s Moskvou, izolace i nový mediátor. Co by mohlo přinést stažení USA z jednání o Ukrajině?

Tlak na Kyjev i Moskvu může do jisté míry pramenit i z Trumpovy frustrace, že konflikt nevyřešil ani do 24 hodin, jak sliboval během předvolební kampaně, ani do Velikonoc, kam „deadline“ posunul.